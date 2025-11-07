¿Cómo votar en los Premios The Best 2025? Guía paso a paso para elegir a los mejores del fútbol mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció, oficialmente, a los nominados para una nueva edición de los Premios The Best 2025, el reconocimiento anual que distingue a los mejores futbolistas, entrenadores y guardametas del mundo.

El organismo informó que el proceso de votación ya está abierto en su portal oficial (fifa.com/the-best-fifa-football-awards) y permanecerá disponible hasta el 28 de noviembre de 2025 a las 23:59 h (CET).

Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuran entre los favoritos de esta edición. (FRANCK FIFE/AFP)

Para votar, los aficionados deben iniciar sesión con su cuenta FIFA y seleccionar a sus favoritos en las distintas categorías. El sistema de votación asigna un 33% de peso al voto de los aficionados, otro 33% a los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y el 33% restante a periodistas especializados elegidos por cada federación.

Los grandes favoritos

Entre los principales nominados destacan los jugadores que ocuparon los primeros puestos en la reciente edición del Balón de Oro, incluyendo al ganador Ousmane Dembélé, seguido por Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

La lista de finalistas masculinos incluye figuras del PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona y Liverpool, reflejando el dominio europeo en la élite del fútbol internacional.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA 2025:

Ousmane Dembélé (PSG – Francia)

Achraf Hakimi (PSG – Francia)

Harry Kane (Bayern Múnich – Inglaterra)

Kylian Mbappé (Real Madrid – España)

Nuno Mendes (PSG – Portugal)

Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)

Pedri (FC Barcelona – España)

Raphinha (FC Barcelona – Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool – Inglaterra)

Vitinha (PSG – Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Categorías abiertas a votación

La FIFA informó que los aficionados pueden participar votando en seis categorías principales, tanto en fútbol masculino como femenino:

Premio The Best al Jugador de la FIFA Premio The Best a la Jugadora de la FIFA Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino Premio The Best al Guardameta de la FIFA Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

El organismo también indicó que todo el proceso será auditado y supervisado por observadores independientes para garantizar la transparencia de los resultados.

Ousmane Dembélé encabeza la lista de nominados al Premio The Best 2025 tras ganar el Balón de Oro. (ODD ANDERSEN/AFP)

¿Cuándo se entregarán los Premios The Best 2025?

La gala de premiación se llevará a cabo a inicios de 2026, en una ceremonia transmitida por los canales oficiales de FIFA y sus socios internacionales. Durante el evento se reconocerá también al gol más destacado del año, el Premio Puskás, y el Premio Fair Play.