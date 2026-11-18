La Selección Nacional de Fútbol para Amputados tiene este miércoles, 18 de noviembre, un importante desafío ante Brasil, por los octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol para Amputados 2026, que se disputa en Jalisco, México.
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El combinado costarricense buscará avanzar a los cuartos de final frente a un rival de peso en un encuentro decisivo, en el que estará en juego la continuidad de ambas selecciones en el torneo.
¿A qué hora juega Costa Rica contra Brasil?
El compromiso está programado para el mediodía, hora de Costa Rica, y los aficionados podrán seguirlo a través de la señal de FUTV.
|Detalle
|Información
|Partido
|Costa Rica vs. Brasil
|Fecha
|Miércoles 18 de noviembre de 2026
|Hora
|12:00 mediodía
|Torneo
|Mundial de Fútbol para Amputados
|Fase
|Octavos de final
|Sede
|Jalisco, México
|Canal
|FUTV
La Tricolor busca avanzar a cuartos de final
El enfrentamiento representa una nueva oportunidad para que la Selección de Costa Rica continúe su participación mundialista.
Al tratarse de una fase eliminatoria, el resultado determinará cuál de los dos equipos consigue el boleto a los cuartos de final.
Los aficionados podrán acompañar a la Tricolor desde el mediodía mediante la transmisión televisiva anunciada para este encuentro.