Costa Rica vs. Brasil se enfrentarán este miércoles por los octavos de final del Mundial de Fútbol para Amputados 2026. (Chatgpt/Chatgpt)

La Selección Nacional de Fútbol para Amputados tiene este miércoles, 18 de noviembre, un importante desafío ante Brasil, por los octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol para Amputados 2026, que se disputa en Jalisco, México.

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El combinado costarricense buscará avanzar a los cuartos de final frente a un rival de peso en un encuentro decisivo, en el que estará en juego la continuidad de ambas selecciones en el torneo.

Selección de Costa Rica para amputados clasificó a octavos de final de la Copa Mundial. En la foto, futbolistas de la Tricolor celebran la clasificación. (Instagram: Selección Costarricense de Fútbol de Amputados/Instagram: Selección Costarricense de Fútbol de Amputados)

¿A qué hora juega Costa Rica contra Brasil?

El compromiso está programado para el mediodía, hora de Costa Rica, y los aficionados podrán seguirlo a través de la señal de FUTV.

Detalle Información Partido Costa Rica vs. Brasil Fecha Miércoles 18 de noviembre de 2026 Hora 12:00 mediodía Torneo Mundial de Fútbol para Amputados Fase Octavos de final Sede Jalisco, México Canal FUTV

La Tricolor busca avanzar a cuartos de final

El enfrentamiento representa una nueva oportunidad para que la Selección de Costa Rica continúe su participación mundialista.

Al tratarse de una fase eliminatoria, el resultado determinará cuál de los dos equipos consigue el boleto a los cuartos de final.

Los aficionados podrán acompañar a la Tricolor desde el mediodía mediante la transmisión televisiva anunciada para este encuentro.