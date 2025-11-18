Costa Rica vs. Honduras: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido decisivo para la clasificación al Mundial 2026?

Hoy es el día clave. La Selección de Costa Rica se juega esta noche, a partir de las 7 p. m., su última y complicada posibilidad de obtener un boleto a la Copa del Mundo de 2026.
La afición costarricense estará pegada al televisor, ya que la Sele tiene la obligación de vencer a Honduras y, a la vez, necesita que Haití no gane su partido contra Nicaragua. Solo si se cumplen ambos escenarios, la Tricolor asegurará su pase directo al Mundial.
Todos los partidos de esta última y vibrante fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf se disputarán de forma simultánea a las 7 de la noche, lo que asegura una jornada llena de tensión y resultados cambiantes. En total, se definirán los tres clasificados directos de la confederación a la Copa del Mundo.
¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras?
El partido se juega hoy en el Estadio Nacional a las 7 p.m., hora de Costa Rica.
¿Por cuál canal se transmite?
El encuentro será transmitido por Repretel canal 6 y Teletica cabal 7 y también podrá seguir todos los detalles por medio de La Teja.
