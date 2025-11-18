Teleguía Deportes

Costa Rica vs. Honduras: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido decisivo para la clasificación al Mundial 2026?

Descubra a qué hora y por cuál canal ver hoy el partido decisivo entre Costa Rica y Honduras

Por Hillary Chinchilla Marín

Hoy es el día clave. La Selección de Costa Rica se juega esta noche, a partir de las 7 p. m., su última y complicada posibilidad de obtener un boleto a la Copa del Mundo de 2026.

La afición costarricense estará pegada al televisor, ya que la Sele tiene la obligación de vencer a Honduras y, a la vez, necesita que Haití no gane su partido contra Nicaragua. Solo si se cumplen ambos escenarios, la Tricolor asegurará su pase directo al Mundial.

Todos los partidos de esta última y vibrante fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf se disputarán de forma simultánea a las 7 de la noche, lo que asegura una jornada llena de tensión y resultados cambiantes. En total, se definirán los tres clasificados directos de la confederación a la Copa del Mundo.

17/11/2025/ Fotos del entrenamiento de la selección nacional de Costa Rica previo a partido ante su similar de Honduras en Proyecto Gol por las eliminatorias al mundial FIFA 2026 / Foto John Durán
La Sele completó su última práctica antes del decisivo partido contra Honduras. / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras?

El partido se juega hoy en el Estadio Nacional a las 7 p.m., hora de Costa Rica.

¿Por cuál canal se transmite?

El encuentro será transmitido por Repretel canal 6 y Teletica cabal 7 y también podrá seguir todos los detalles por medio de La Teja.

Honduras vs. Costa Rica
Miles de aficionados se preparan para una noche de nerviosismo y apoyo incondicional a la Tricolor. (shu/FCRF)

