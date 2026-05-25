Crece la molestia por comentario de periodista mexicano considerado racista contra Keylor Navas

El periodista mexicano Pepe Hanan, director general de KeBuena Puebla y conductor de programas deportivos en México, desató una enorme polémica en redes sociales luego de lanzar un comentario que muchos calificaron como racista tras la derrota de Pumas en la final mexicana.

El comentario desató una ola de críticas

Muchos aficionados mexicanos defendieron al guardameta costarricense. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

A través de sus redes sociales, el comunicador escribió:

“Imposible ser campeón con mexicanos, panameños, ticos y ecuatorianos. Se los dije. Para ser campeón requieres mexicanos, argentinos y uruguayos”.

La publicación rápidamente comenzó a llenarse de respuestas, incluso de aficionados mexicanos que salieron en defensa de Keylor Navas, el “tico” al que se refirió el comunicador.

“Además de vendehumo saliste racista”, escribió un usuario.

“Siempre estarás más cerca de un título con Keylor Navas”, comentó otro aficionado.

Muchos salieron a defender al guardameta tico

Gran parte de los mensajes defendieron directamente al arquero costarricense, quien para muchos fue la gran figura de Pumas durante toda la liguilla.

“Qué pinche comentario tan idiota… el tico tiene más de 25 títulos él solo”, respondió un usuario.

Otro aficionado recordó el enorme impacto que tuvo el guardameta en la final.

“Si no fuera por Keylor Navas Pumas habría sido goleado”, escribió.

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También hubo quienes destacaron la trayectoria internacional del Halcón.

“Ese ‘tico’ es el mejor portero en la historia del continente, mejor que cualquier uruguayo, mexicano o argentino”, comentó otro usuario.

Las críticas continuaron aumentando conforme avanzaron las horas.

“Ese tico jugó quinto partido del Mundial y tiene más Champions que cualquier mexicano. Eres un racista”, señaló otro comentario.

Incluso aficionados de Cruz Azul reconocieron públicamente el enorme nivel mostrado por el portero costarricense.

“El mejor fue Keylor Navas. Como aficionado de Cruz Azul, se tiene que decir: gracias a él, Pumas estuvo a nada de ser campeón”, publicó un seguidor cementero.

Hasta el momento, el periodista mexicano no se ha referido nuevamente a la controversia generada por sus declaraciones.