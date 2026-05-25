Teleguía Deportes

Crece la molestia por comentario de periodista mexicano considerado racista contra Keylor Navas

El periodista desató una fuerte polémica en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El periodista mexicano Pepe Hanan, director general de KeBuena Puebla y conductor de programas deportivos en México, desató una enorme polémica en redes sociales luego de lanzar un comentario que muchos calificaron como racista tras la derrota de Pumas en la final mexicana.

El comentario desató una ola de críticas

Keylor Navas Pumas
Muchos aficionados mexicanos defendieron al guardameta costarricense. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

A través de sus redes sociales, el comunicador escribió:

“Imposible ser campeón con mexicanos, panameños, ticos y ecuatorianos. Se los dije. Para ser campeón requieres mexicanos, argentinos y uruguayos”.

La publicación rápidamente comenzó a llenarse de respuestas, incluso de aficionados mexicanos que salieron en defensa de Keylor Navas, el “tico” al que se refirió el comunicador.

“Además de vendehumo saliste racista”, escribió un usuario.

“Siempre estarás más cerca de un título con Keylor Navas”, comentó otro aficionado.

Muchos salieron a defender al guardameta tico

Gran parte de los mensajes defendieron directamente al arquero costarricense, quien para muchos fue la gran figura de Pumas durante toda la liguilla.

“Qué pinche comentario tan idiota… el tico tiene más de 25 títulos él solo”, respondió un usuario.

Otro aficionado recordó el enorme impacto que tuvo el guardameta en la final.

“Si no fuera por Keylor Navas Pumas habría sido goleado”, escribió.

LEA MÁS: El gesto del “Coco” Carrasquilla que preocupa muchísimo en Panamá de cara al Mundial

También hubo quienes destacaron la trayectoria internacional del Halcón.

“Ese ‘tico’ es el mejor portero en la historia del continente, mejor que cualquier uruguayo, mexicano o argentino”, comentó otro usuario.

Las críticas continuaron aumentando conforme avanzaron las horas.

“Ese tico jugó quinto partido del Mundial y tiene más Champions que cualquier mexicano. Eres un racista”, señaló otro comentario.

Incluso aficionados de Cruz Azul reconocieron públicamente el enorme nivel mostrado por el portero costarricense.

“El mejor fue Keylor Navas. Como aficionado de Cruz Azul, se tiene que decir: gracias a él, Pumas estuvo a nada de ser campeón”, publicó un seguidor cementero.

Hasta el momento, el periodista mexicano no se ha referido nuevamente a la controversia generada por sus declaraciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PumasPeriodistaKeylor Navas
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.