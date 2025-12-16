Teleguía Deportes

¿Cuál es el estadio más lindo según la inteligencia artificial: el Morera Soto o el Ricardo Saprissa?

La inteligencia artificial analizó arquitectura, entorno, experiencia del aficionado y modernización para determinar cuál estadio resulta más atractivo entre el Alejandro Morera Soto y el Ricardo Saprissa

Por Hillary Chinchilla Marín

El debate sobre cuál es el estadio más lindo de Costa Rica vuelve a tomar fuerza cada vez que hay clásico nacional. En esta ocasión, la inteligencia artificial fue consultada para comparar el Estadio Alejandro Morera Soto y el Estadio Ricardo Saprissa, tomando en cuenta criterios objetivos como diseño, entorno urbano, modernización, comodidad y experiencia visual.

Ricardo Saprissa: identidad y mística

El domingo 28 de mayo del 2023 se enfrentaron Saprissa y Alajuelense en el segundo partido de la final del Clausura por el título nacional del fútbol tico.
El Estadio Ricardo Saprissa destaca por su cercanía con la cancha y su atmósfera intensa. (Johan Rojas Ortega)

Según el análisis de la IA, el Estadio Ricardo Saprissa destaca por su identidad visual clara, su estructura compacta y la cercanía de las graderías al terreno de juego, lo que genera una atmósfera intensa y envolvente.

El modelo resalta que Tibás ofrece una experiencia “cerrada”, donde el público se siente encima del partido, algo que potencia el espectáculo futbolístico. Además, su diseño rectangular y su historia lo convierten en un estadio icónico y reconocible, especialmente en transmisiones televisivas.

Alejandro Morera Soto: modernización y entorno

Por su parte, el Estadio Alejandro Morera Soto obtiene una alta valoración por su nivel de modernización, iluminación LED, mejoras estructurales recientes y un entorno más abierto. La IA señala que el Morera Soto resulta más cómodo y estéticamente limpio, con una percepción de estadio más contemporáneo.

También se destaca su ubicación y accesos, así como la sensación de amplitud que ofrece a los aficionados.

Alajuelense vs. Xelajú
El Alejandro Morera Soto ha sido modernizado y cuenta con infraestructura más reciente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El veredicto de la inteligencia artificial

Tras evaluar todos los factores, la inteligencia artificial concluye que el Estadio Ricardo Saprissa es el más “lindo” desde un punto de vista estético-emocional, por su impacto visual, su mística y la experiencia intensa que genera en días de partido.

No obstante, aclara que el Alejandro Morera Soto supera en aspectos de modernidad y comodidad, por lo que la elección depende del criterio: emoción e identidad versus infraestructura y renovación.

En resumen, para la IA, el Saprissa gana en belleza simbólica, mientras que el Morera Soto lo hace en funcionalidad y actualización.

La IA comparó ambos estadios en diseño, entorno y experiencia del aficionado.
La IA comparó ambos estadios en diseño, entorno y experiencia del aficionado. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

