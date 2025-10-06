¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica contra Honduras?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Honduras este jueves 9 de octubre de 2025 por las eliminatorias mundialistas.

La Selección Nacional de Costa Rica jugará su próximo partido de las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial 2026 este jueves 9 de octubre de 2025, cuando enfrente a Honduras en condición de visitante.

El encuentro se disputará a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio General Francisco Morazán, ubicado en San Pedro Sula, una de las sedes más tradicionales del fútbol centroamericano.

LEA MÁS: ¿Favorita, pese a todo? Figura de Honduras da su predicción para el crucial duelo eliminatorio

Este duelo será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en la clasificación de la Concacaf, donde cada punto puede definir el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Un duelo de alta tensión

El partido se disputará en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras promete intensidad y emoción. La Tricolor, dirigida por Miguel Herrera, busca sumar tres puntos vitales para mantenerse entre los primeros lugares del grupo, mientras que los catrachos intentarán aprovechar su localía y el apoyo de la afición en San Pedro Sula.

LEA MÁS: Esta es la estadística que inquieta a Honduras para el partido ante Costa Rica

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos equipos han sido cerrados, y esta nueva edición no será la excepción.