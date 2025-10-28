El fútbol español llora la muerte de José Manuel Ochotorena, histórico portero y entrenador

El fútbol español lamenta profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, exarquero y entrenador de porteros, a los 64 años. La información fue confirmada este martes 28 de octubre por fuentes cercanas y por la UEFA, que destacó su trayectoria como jugador y técnico.

Nacido en el País Vasco, Ochotorena inició su carrera en las divisiones inferiores del Real Madrid, debutando con el primer equipo en 1982. Con el conjunto blanco conquistó tres Ligas y dos Copas de la UEFA, siendo parte de una generación dorada en la década de los ochenta.

El exportero vasco fue parte del cuerpo técnico de España en los títulos de 2008, 2010 y 2012. (Tomadas de X/Tomadas de X)

Figura emblemática en Valencia y en la selección española

En 1988, fichó por el Valencia CF, donde desarrolló gran parte de su carrera deportiva. Posteriormente defendió los colores de Tenerife, Logroñés y Racing de Santander antes de su retiro en 1995.

Su carrera como preparador de porteros lo consolidó como uno de los técnicos más respetados en su especialidad. Trabajó durante años en el Valencia CF y acompañó al entrenador Rafa Benítez al Liverpool FC, donde continuó su labor formativa con arqueros de élite.

Parte del cuerpo técnico más exitoso de España

Desde 2004 hasta 2021, Ochotorena fue el entrenador de porteros de la selección española, formando parte del cuerpo técnico que alcanzó los títulos de la Eurocopa 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012, una de las eras más gloriosas del fútbol español.

Su legado, tanto en los clubes donde trabajó como en la selección, queda marcado por su profesionalismo, humildad y compromiso con la formación de nuevas generaciones de guardametas.

El fútbol español rinde homenaje a Ochotorena, una figura clave en la historia reciente de “La Roja”. (Tomadas de X/Tomadas de X)

