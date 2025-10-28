Portero del Inter Josep Martínez atropelló mortalmente a un anciano en silla de ruedas en Italia

El portero español Josep Martínez, de 27 años y actual jugador del Inter de Milán, se vio involucrado este martes en un accidente de tránsito mortal en la localidad de Fenegrò, provincia de Como, Italia.

Según reporta el diario El País, con información de medios locales, el futbolista atropelló a un anciano de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica, provocándole la muerte en el acto.

El accidente ocurrió camino al entrenamiento

Portero del Inter Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en Italia (Tomada de X/Tomada de X)

El incidente se registró alrededor de las 9:30 de la mañana cuando Martínez se dirigía al centro de entrenamiento del Inter. De acuerdo con las primeras investigaciones de los Carabinieri, el impacto fue altamente violento, y pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima no pudo ser reanimada.

Las autoridades barajan la hipótesis de que el hombre habría sufrido un vahído o cambio repentino de dirección, lo que lo llevó a invadir la calzada justo cuando pasaba el vehículo del guardameta.

El jugador se detuvo para auxiliar a la víctima

El arquero español no sufrió heridas físicas, pero, según la prensa italiana, se encontraba visiblemente conmocionado tras el accidente. Martínez se detuvo de inmediato para intentar socorrer al anciano mientras llegaban los equipos de rescate. La carretera fue cerrada temporalmente por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

Reacción del Inter de Milán

El suceso ha generado consternación en el Inter y en la comunidad deportiva italiana. El club milanés suspendió la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu, que estaba prevista para la tarde del martes, en la víspera del partido contra la Fiorentina.

Martínez, quien llegó al Inter la temporada pasada y debutó con la selección española en 2021, ha sido destacado por su profesionalismo y buen desempeño.

El Inter de Milán suspendió actividades en señal de respeto tras el suceso. (Tomada de X/Tomada de X)

