El fútbol está de luto: joven promesa murió en brutal accidente de tránsito

El fútbol local está de luto tras la muerte de Sebastián Traverso, un joven futbolista amateur de 20 años, que perdió la vida en un choque frontal entre dos camionetas en la ruta 2, cerca de Mar del Plata, Argentina.

El trágico accidente

Sebastián Traverso tenía 20 años y era futbolista amateur. (La Nación / Argentina / GDA/La Nacion/ Argentina/GDA)

El siniestro ocurrió en el kilómetro 191 de la ruta 2, en el primer día del fin de semana largo de Carnaval. Según la información oficial, Traverso conducía una camioneta Ford Eco Sport cuando perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central que divide ambas manos y colisionó de frente con una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario.

LEA MÁS: Liberia vs Saprissa: hay criterios divididos por el gol de Ariel Rodríguez

Tras el impacto, equipos policiales y médicos acudieron al lugar para asistir a los involucrados. El joven fue trasladado al Hospital de Castelli, donde se confirmó su fallecimiento. Los ocupantes de la otra camioneta también fueron hospitalizados con lesiones de distinta consideración.

¿Quién era Sebastián Traverso?

Sebastián Traverso tenía 20 años y era futbolista amateur. (La Nación / Argentina / GDA/La Nacion/ Argentina/GDA)

Sebastián Traverso era oriundo de la localidad de Castelli y era ampliamente conocido por su trayectoria en el fútbol local. Desde pequeño estuvo vinculado al deporte y pasó por distintas instituciones formativas.

Jugó en las divisiones juveniles de clubes como River Plate, Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos, además de formarse en el Independiente Fútbol Club Castelli (IFC), donde dio sus primeros pasos.

En 2024 había regresado al IFC y expresó su entusiasmo en redes sociales: “Contento por volver al club más lindo, y qué mejor que de esta forma”.

También tuvo participación en torneos de futsal y competencias regionales, donde destacó por su compromiso y pasión por el fútbol.

Dolor en la comunidad deportiva

La noticia generó una profunda conmoción en Castelli y en el ámbito deportivo de la región. Diversos clubes y entidades expresaron públicamente sus condolencias.

Desde el Independiente Fútbol Club lamentaron profundamente su fallecimiento y recordaron su paso por la institución desde la infancia hasta la actualidad.

El Club Deportivo Castelli y el Club Social Deportivo Pila también enviaron mensajes de apoyo a la familia Traverso y a toda la comunidad futbolera.

Incluso, la Municipalidad de Castelli despidió al joven con un mensaje oficial, destacando que era un vecino querido y acompañando a sus seres queridos en el dolor.

Sebastián era considerado una promesa del fútbol amateur local. Desde niño fue seguido por medios deportivos de la zona que documentaron su crecimiento en las inferiores y su regreso al club de origen.

LEA MÁS: (Video) Así reaccionó el exárbitro Pedro Navarro al recordar la visita de una modelo al estadio Saprissa

Su fallecimiento deja un vacío no solo en el ámbito deportivo, sino también en su comunidad, donde era reconocido por su dedicación y amor por el deporte.

El accidente continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

El jugador Marco Angulo

Nota realizada con ayuda de IA