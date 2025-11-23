Elche vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido?

El partido entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo, donde los de la Casa Blanca se juegan el liderato.

Horarios confirmados

Elche recibe al Real Madrid en la jornada 13 con amplia expectativa internacional. (Foto tomada de X Real Madrid. /Foto tomada de X Real Madrid.)

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Martínez Valero de España, donde arrancará a las 9:00 p. m. En América Latina, el horario varía según la zona y la disponibilidad de los canales oficiales.

A continuación, la tabla con los horarios y transmisiones solo para Colombia, México, Argentina, Costa Rica y España:

País / Región Hora del partido (12 h) Canal de transmisión España 9:00 p. m. M+ LaLiga TV / M+ LaLiga HDR / Movistar Plus+ / M+ Vamos 2 / Orange Fútbol 1 Costa Rica 2:00 p. m. Sky Sports México 2:00 p. m. Sky Sports Colombia 3:00 p. m. ESPN / Star+ Argentina 5:00 p. m. ESPN / Star+

Duelo con tensión en ambos frentes

El Real Madrid busca recuperar sensaciones tras su empate previo, mientras que el Elche intenta sostener su buen rendimiento en casa y alejarse de la presión del descenso.

