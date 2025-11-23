Teleguía Deportes

Elche vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido?

El duelo entre Elche y Real Madrid por la jornada 13 de LaLiga EA Sports se juega este domingo y aquí están los horarios oficiales para cinco países clave de la región.

Por Hillary Chinchilla Marín

El partido entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo, donde los de la Casa Blanca se juegan el liderato.

Horarios confirmados

El Real Madrid goleó 5-0 al Kairat Almaty de Kazajistán, con triplete de Kylian Mbappé.
Elche recibe al Real Madrid en la jornada 13 con amplia expectativa internacional.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Martínez Valero de España, donde arrancará a las 9:00 p. m. En América Latina, el horario varía según la zona y la disponibilidad de los canales oficiales.

A continuación, la tabla con los horarios y transmisiones solo para Colombia, México, Argentina, Costa Rica y España:

País / RegiónHora del partido (12 h)Canal de transmisión
España9:00 p. m.M+ LaLiga TV / M+ LaLiga HDR / Movistar Plus+ / M+ Vamos 2 / Orange Fútbol 1
Costa Rica2:00 p. m.Sky Sports
México2:00 p. m.Sky Sports
Colombia3:00 p. m.ESPN / Star+
Argentina5:00 p. m.ESPN / Star+

Duelo con tensión en ambos frentes

El Real Madrid busca recuperar sensaciones tras su empate previo, mientras que el Elche intenta sostener su buen rendimiento en casa y alejarse de la presión del descenso.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

