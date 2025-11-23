Elche vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido?

El partido entre Elche y Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo, donde los de la Casa Blanca se juegan el liderato.
Horarios confirmados
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Martínez Valero de España, donde arrancará a las 9:00 p. m. En América Latina, el horario varía según la zona y la disponibilidad de los canales oficiales.
A continuación, la tabla con los horarios y transmisiones solo para Colombia, México, Argentina, Costa Rica y España:
|País / Región
|Hora del partido (12 h)
|Canal de transmisión
|España
|9:00 p. m.
|M+ LaLiga TV / M+ LaLiga HDR / Movistar Plus+ / M+ Vamos 2 / Orange Fútbol 1
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|México
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|Colombia
|3:00 p. m.
|ESPN / Star+
|Argentina
|5:00 p. m.
|ESPN / Star+
Duelo con tensión en ambos frentes
El Real Madrid busca recuperar sensaciones tras su empate previo, mientras que el Elche intenta sostener su buen rendimiento en casa y alejarse de la presión del descenso.
