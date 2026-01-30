Elecciones detienen el campeonato nacional y el Torneo de Copa toma protagonismo: estos serán los próximos partidos

Las elecciones presidenciales de este domingo 1 de febrero obligaron a suspender la jornada del campeonato nacional de Primera División, por lo que este fin de semana no habrá fútbol de liga en Costa Rica.

La actividad oficial regresará la próxima semana, con los cuartos de final del Torneo de Copa, mientras que el torneo local volverá hasta el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

LEA MÁS: Cartaginés se llevó un golpe de realidad de la mano de su antiguo entrenador Andrés Carevic

Alajuelense y Herediano protagonizarán el juego más atractivo de la próxima jornada el 7 de febrero (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Torneo de Copa toma el protagonismo

Ante la pausa del campeonato nacional, la atención se centrará en el Torneo de Copa, certamen que enfrentará a clubes de Primera División y a uno de Segunda División, en su fase de cuartos de final de ida.

LEA MÁS: El Real Madrid se reencontrará con un reciente verdugo en la Champions League

Los encuentros quedaron programados de la siguiente manera:

Herediano vs Puntarenas Martes 3 de febrero – 4:00 p. m. Estadio Carlos Alvarado

Martes 3 de febrero – 4:00 p. m. Estadio Carlos Alvarado Sporting vs Cartaginés Martes 3 de febrero – 6:00 p. m. Estadio Ernesto Rohrmoser (Puente Piedra)

Martes 3 de febrero – 6:00 p. m. Estadio Ernesto Rohrmoser (Puente Piedra) Alajuelense vs Liberia Martes 3 de febrero – 8:00 p. m.Estadio Alejandro Morera Soto

Martes 3 de febrero – 8:00 p. m.Estadio Alejandro Morera Soto Saprissa vs Carmelita Jueves 5 de febrero – 8:00 p. m. Estadio Ricardo Saprissa

El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional. (Cortesía/Cortesía)

Regreso del campeonato nacional

Tras el proceso electoral, el campeonato nacional de Primera División retomará su calendario habitual el viernes 6 y domingo 8 de febrero, con una nueva jornada que marcará el regreso de la liga tras la pausa obligatoria.

La suspensión responde a disposiciones logísticas y de seguridad habituales en jornadas electorales, donde se prioriza el desarrollo del proceso democrático en todo el país.

Nota realizada con ayuda de IA