Elecciones detienen el campeonato nacional y el Torneo de Copa toma protagonismo: estos serán los próximos partidos

Debido a las elecciones presidenciales de este domingo 1 de febrero, el campeonato nacional de Primera División no tendrá jornada y la actividad regresará hasta el 7 y 8 de febrero

Por Hillary Chinchilla Marín

Las elecciones presidenciales de este domingo 1 de febrero obligaron a suspender la jornada del campeonato nacional de Primera División, por lo que este fin de semana no habrá fútbol de liga en Costa Rica.

La actividad oficial regresará la próxima semana, con los cuartos de final del Torneo de Copa, mientras que el torneo local volverá hasta el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Alajuelense y Herediano protagonizarán el juego más atractivo de la próxima jornada el 7 de febrero (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Torneo de Copa toma el protagonismo

Ante la pausa del campeonato nacional, la atención se centrará en el Torneo de Copa, certamen que enfrentará a clubes de Primera División y a uno de Segunda División, en su fase de cuartos de final de ida.

Los encuentros quedaron programados de la siguiente manera:

  • Herediano vs Puntarenas Martes 3 de febrero – 4:00 p. m. Estadio Carlos Alvarado
  • Sporting vs Cartaginés Martes 3 de febrero – 6:00 p. m. Estadio Ernesto Rohrmoser (Puente Piedra)
  • Alajuelense vs Liberia Martes 3 de febrero – 8:00 p. m.Estadio Alejandro Morera Soto
  • Saprissa vs Carmelita Jueves 5 de febrero – 8:00 p. m. Estadio Ricardo Saprissa
El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional.
El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional. (Cortesía/Cortesía)

Regreso del campeonato nacional

Tras el proceso electoral, el campeonato nacional de Primera División retomará su calendario habitual el viernes 6 y domingo 8 de febrero, con una nueva jornada que marcará el regreso de la liga tras la pausa obligatoria.

La suspensión responde a disposiciones logísticas y de seguridad habituales en jornadas electorales, donde se prioriza el desarrollo del proceso democrático en todo el país.

Nota realizada con ayuda de IA

