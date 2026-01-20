Este martes vuelve la Champions League: estos son los partidos y horarios oficiales

La UEFA Champions League 2025/26 regresa este martes con una jornada cargada de expectativa, cuando se dispute parte de la fecha 7 de la fase de liga, una etapa clave en la lucha por clasificar a los octavos de final o asegurar un lugar en los play-offs eliminatorios.
Jornada clave en la fase de liga
A falta de pocas fechas para el cierre de esta fase, los clubes europeos afinan detalles en una jornada determinante, donde cada punto puede marcar la diferencia entre avanzar directo a octavos, disputar los play-offs o quedar eliminado.
Equipos históricos y actuales protagonistas del torneo entrarán nuevamente en escena con duelos que prometen intensidad y alta exigencia competitiva.
Partidos y horarios oficiales de este martes
|Kairat vs Club Brujas
|9:30 a.m.
|10:30 a.m.
|12:30 p.m.
|4:30 p.m.
|Bodø/Glimt vs Manchester City
|11:45 a.m.
|12:45 p.m.
|2:45 p.m.
|6:45 p.m.
|Villarreal vs Ajax
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Tottenham vs Dortmund
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Olympiacos vs Leverkusen
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Sporting Lisboa vs PSG
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Inter vs Arsenal
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Real Madrid vs Mónaco
|2:00 p.m.
|3:00 p.m.
|5:00 p.m.
|9:00 p.m.