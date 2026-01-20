Teleguía Deportes

Este martes vuelve la Champions League: estos son los partidos y horarios oficiales

La UEFA Champions League 2025/26 retoma su actividad este martes con una jornada decisiva en la fase de liga

Por Hillary Chinchilla Marín

La UEFA Champions League 2025/26 regresa este martes con una jornada cargada de expectativa, cuando se dispute parte de la fecha 7 de la fase de liga, una etapa clave en la lucha por clasificar a los octavos de final o asegurar un lugar en los play-offs eliminatorios.

Jornada clave en la fase de liga

Vinicius Jr. y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos por la Champions League.
Manchester City, PSG y Real Madrid entran en acción. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

A falta de pocas fechas para el cierre de esta fase, los clubes europeos afinan detalles en una jornada determinante, donde cada punto puede marcar la diferencia entre avanzar directo a octavos, disputar los play-offs o quedar eliminado.

Equipos históricos y actuales protagonistas del torneo entrarán nuevamente en escena con duelos que prometen intensidad y alta exigencia competitiva.

Partidos y horarios oficiales de este martes

Kairat vs Club Brujas9:30 a.m.10:30 a.m.12:30 p.m.4:30 p.m.
Bodø/Glimt vs Manchester City11:45 a.m.12:45 p.m.2:45 p.m.6:45 p.m.
Villarreal vs Ajax2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Tottenham vs Dortmund2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Olympiacos vs Leverkusen2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Sporting Lisboa vs PSG2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Inter vs Arsenal2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Real Madrid vs Mónaco2:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
