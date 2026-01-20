Niño saprissista conoció a Kendall Waston y entre lágrimas cumplió promesa a su papá fallecido

Daniel Alfaro, un niño de 8 años, vivió uno de los días más felices de su vida el sábado anterior, cuando luego del juego entre Herediano y Saprissa, pudo conocer a a su ídolo, el defensor Kendall Waston.

Alfaro y su mamá, Marianela Alfaro, viven en Santa Bárbara de Heredia y era la primera vez que el pequeño iba a un estadio.

El deseo de Daniel, según contó su mamita, era caminar de la mano con algún jugador saprissista al salir al terreno de juego, pero gracias a la ayuda de don Orlando Moreira, directivo florense y del masajista del Saprissa, Juan Gabriel Rodríguez, más conocido como Pingo, pudo tener una mejor experiencia.

Daniel Alfaro, un niño saprissista cumplió el sueño de compartir con Kendall Waston. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Daniel es fanático de la Torre y de sus compañeros Luis Paradela y Mariano Torres. El amor por los colores morado y blanco lo heredó de su padre, don Trino Alfaro, quien falleció hace tres años a causa de un infarto.

Doña Marianela contó detalles de este hermoso momento y está más que agradecida con el capitán morado, por sacar tiempo para hacer feliz a su niño.

Daniel le comentó a La Teja: “Estoy muy feliz por eso, Kendall tiene 38 años y extraña mucho a su abuelito, igual que yo a mi papá y es tan bonita persona, que me regaló la camisa. Kendall es uno de mis jugaadores favoritos, con Mariano y Paradela. ¡Gracias Paradela por volver!“.

Daniel Alfaro heredó el amor por los colores morado y blanco gracias a su papá, don Trino Alfaro. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

El sueño hecho realidad

Doña Marianela recordó que previo al inicio del torneo revisó el calendario del Saprissa y vio que enfrentaba a Heredia, en Santa Bárbara, el sábado pasado.

Ella le preguntó a Moreira si había posibilidades de que Daniel pudiera caminar de la mano del jugador saprissista y aunque no pudo hacerlo, la familia no perdía la fe de que podría conocer al jugador.

“Don Orlando se comunicó conmigo y me ofreció su ayuda y cuando terminó el partido me pidió que fuéramos a un sector del estadio y lo esperáramos.

Daniel Alfaro luce día y noche la camisa que le dio la Torre. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

“Él se lo llevó y primero compartió con el camerino de Heredia, ahí pudo tomarse fotos con los jugadores y Daniel le comentó que quería conocer a Kendall y que le firmara una camisa que llevaba puesta”, afirmó.

La emocionada mamá afirmó que cuando Daniel salió del camerino de Heredia, lo intentaron con el del rival.

“En eso vino el masajista, se hablaron entre ellos y de inmediato se fueron cerca del camerino de Saprissa. Le dio un juguito y le recomendó que se tranquilizara porque Kendall ya iba a salir a conocerlo. Yo estaba en un sector cerca junto a mi hermano, pero sentía mucha vergüenza, porque estaba la prensa y la gente estaba pendiente de lo que pasaba”, agregó.

Minutos después salió Kendall con una camisa en la mano y comenzó a hablar con Daniel. El rostro del pequeño lo decía todo: estaba demasiado emocionado y luego de algunas palabras, el niño comenzó a llorar, lo que provocó que su mamá también derramara algunas lágrimas.

Daniel Alfaro vivió un momento muy emotivo con el defensor del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Momento mágico

Doña Marianela desconocía qué hablaba su hijo con Kendall. Minutos después le preguntó y las palabras del pequeño le llegaron a lo más profundo del corazón.

“Cuando logró tener contacto con Kendall yo vi que lloraba, pero no entendía por qué y cuando logramos conversar, me dijo ‘en momentos en que conversaba con mi papá, él me decia que quería un autógrafo de Kendall porque lo admiraba mucho y le pude cumplir a mi papá.

“Ni yo sabía eso que el papá le había comentado a Daniel y él me replicó: ‘mi papá va a estar muy orgulloso de mí‘ y esto sinceramente es un regalo de Dios, sólo Él pudo acomodar esto, somos bendecidos y le agradezco a don Orlando y al masajista de Saprissa, porque todo se acomodó de la mejor manera”, afirmó.

Alfaro añadió que Kendall le contó que hace algunos años perdió a una persona muy especial para él.

“Daniel se emocionó cuando llegamos al estadio, pero el marcador quedó atrás. Kendall le contó que tuvo un abuelito que falleció hace unos años y le dijo que fuera valiente y luego de lo que hablaron se abrazaron, Kendall le alistó la camisa para que se la llevara a la casa y le firmó una que él llevo y fue muy gentil.

“A mí me gusta Saprissa y Heredia, pero la pasión por el fútbol la heredó de su papá. Daniel dice que es de sangre, corazón y saliva morada y se pega en el pecho y se quita la camisa, se la vuelve a poner, la huele y se la enseña a todo el mundo. Así está desde el sábado, fue un momento muy emotivo para él”, expresó su mamá.