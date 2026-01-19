Lo que está en juego para Saprissa y Sporting en una jornada clave este jueves

Saprissa y Sporting se juegan esta semana el todo por el todo, ya que este jueves se enfrentarán en el estadio Puente Piedra en Grecia en un choque en el que los dos equipos llegan muy exigidos.

En el bando morado, los tibaseños llegan con un punto en dos partidos tras empatar con Puntarenas FC y perder ante Herediano el sábado en Santa Bárbara.

Kendall Waston fue claro que no puede dejar ir más puntos como ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

En el caso de los albinegros, cayeron en sus primeros dos juegos ante el Team y San Carlos. Además, suman cinco goles en contra y ninguno a favor.

La tabla aprieta y la urgencia es total

La urgencia por puntuar ya es máxima; los nuevos griegos son últimos en la tabla, es el único equipo que aún no puntúa, mientras que el Monstruo es octavo con una sola unidad.

Saprissa asume que ya no puede fallar

Los jugadores tibaseños son los primeros en decir que ya no pueden ceder más puntos y que el jueves tienen que ganar sí o sí para empezar a corregir el rumbo.

“Tenemos que cambiar ya, ganar el próximo partido, lo que nos va a dar más confianza, y seguir creyendo en lo que se está trabajando y también le va a dar un poquito más de paz para todo lo que viene, entonces ojalá que el jueves podamos arrancar con una victoria”, comentó el defensor Kendall Waston.

El zaguero afirma entender la molestia del aficionado, los señalamientos que tienen, y sabe que la única manera de salir de eso es ganando el jueves.

“No nos gusta perder, ni estar en esta situación de empatar el primer partido, perder luego, pero que no tengan la duda de que vamos a esforzarnos, porque hasta el momento lo que se está haciendo no es suficiente”, indicó.

Carevic lanza una advertencia fuerte en Sporting

Andrés Carevic fue muy crítico con lo que ha visto de Sporting en dos jornadas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el bando de Sporting la advertencia fue aún más fuerte; Andrés Carevic, apenas con dos partidos como técnico, habló de manera muy tajante de que esto debe cambiar ya y apeló a la actitud de los jugadores.

“La verdad que sinceramente es un tema preocupante la situación en la que estamos y lo que hemos demostrado en estas dos fechas. Creo que hay que darle un corte y tener conciencia de lo que nos estamos jugando como equipo, tener más hambre y más ambición para jugar cada partido, tanto defensivamente como ofensivamente", indicó tras perder este domingo ante San Carlos.

El entrenador les mandó un duro mensaje a sus jugadores en el que fue tajante.

“Hay que cortar esto de raíz y eso va en la parte individual, grupal y de cuerpo técnico; hay que ser autocrítico, fue un partido muy flojo de parte nuestra en todos los aspectos y lo preocupante es la parte de la actitud y no mostramos esa hambre que tenemos que tener para jugar cada partido", finalizó.