Expresidente de Saprissa mandó un mensaje directo sobre Vladimir Quesada a nueva dirigencia morada

Una buena parte de la afición del Saprissa y de prensa deportiva ha sido muy tajante en una posición: Vladimir Quesada debería dejar el banquillo al no considerarlo apto para el puesto.

Presión desde la grada y redes sociales

En esa realidad y con semejante presión, asumió el empresario Roberto Artavia la presidencia del cuadro morado, a quien en redes sociales muchos le exigen que tome una decisión con el técnico, aunque esa determinación le compete a más personas dentro del club.

Vladimir Quesada enfrenta mucha presión y cuestionamientos como técnico del Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

¿Irse de una vez por lo que dice la afición, quedar bien con la gente o tener paciencia, analizar el entorno y no tomar una decisión tan importante cuando ni se ha acomodado en el puesto? Esa es la pregunta que queda para el dirigente.

La voz de la experiencia en el Saprissa

La Teja consultó a un expresidente morado para que diera su criterio sobre cómo lidiar con una situación así y realizara su análisis del actual momento en el cuadro morado.

Enrique Artiñano, quien dirigió al club entre 1993 y 1998, fue tajante: don Roberto tiene que tener cabeza fría y no dejarse llevar por el entorno de entrada.

“Él asumió Saprissa en una situación difícil económica y deportivamente, pero creo que es gente prudente, sensata sobre las cosas por arreglar. Creo que la gente que está en la directiva tiene que tener esa claridad, es gente consciente y capaz, de la que tengo mucha expectativa para que haga un muy buen trabajo”.

Roberto Artavia enfrenta una situación compleja en el Saprissa a su llegada al club. (Jose Cordero/José Cordero)

Calma antes de tomar decisiones drásticas

Para Artiñano, la realidad deportiva ha sido distorsionada por el ambiente.

“Yo creo que lo que hay que tener es un poquito de calma; hay una realidad, pero esa realidad ha sido distorsionada en el ambiente. En el torneo pasado, la diferencia entre Saprissa y Alajuelense fue exclusivamente del uno contra el otro; en los juegos con los otros, Saprissa hizo hasta más puntos”.

“Si uno compara este Saprissa con otros planteles que ha tenido, pues sí, digamos que queda debiendo, pero siento que va por buen camino”, comentó.

Respaldo total a Vladimir Quesada

El exdirigente respaldó el trabajo de Vladimir Quesada y pidió confianza tanto para el cuerpo técnico como para la parte administrativa encabezada por Erick Lonis.

“No hay que dejarse llevar por esos impulsos de lo que dicen. Hay que actuar correctamente; es cuestión de tener un poquito de paciencia. El torneo pasado, Saprissa empezó mal y al final llegamos a la final. Creo que se está actuando correctamente pensando en el plazo inmediato, pero también a largo plazo”, indicó.

Enrique Artiñano Odio fue presidente del Saprissa durante los años 90.

Optimismo con la nueva administración

Don Enrique señaló que su optimismo se basa en el cambio de presidencia y junta directiva, lo que a su criterio traerá beneficios al club.

“Yo no estoy para recomendar nada, pero siento confianza en que se está actuando correctamente, siento confianza en el equipo deportivo y el equipo directivo que hay. Estoy contento con el cambio que hubo; Saprissa venía en dirección equivocada”.

“La dirección que tenemos es el fruto de una mala administración en los últimos dos o tres años; creo que hay que tener paciencia y confianza en que los que están ahora sí están haciendo un buen trabajo”, dijo.

¿Por qué no se mide igual a Alajuelense?

Artiñano cerró cuestionando el trato desigual que percibe entre Saprissa y Alajuelense.

“Están haciendo un gran escándalo. ¿Y qué es lo que le lleva Alajuela a Saprissa? Un punto. ¿Por qué no le están haciendo el mismo escándalo a Alajuela? Uno no puede estar satisfecho, pero dos partidos no son concluyentes de lo que pueda pasar”.

“No creo que alcance para echarle los clavos al entrenador ni tomar decisiones precipitadas; creo que con esta nueva administración Saprissa nos dará muchas satisfacciones”, finalizó.