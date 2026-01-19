¿Podrá sostener directiva del Saprissa o Vladimir Quesada? Tres famosos morados son muy claros

La situación de Vladimir Quesada en Saprissa parece insostenible. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una gran parte de la afición del Saprissa parece que ya dictó sentencia: la situación de Vladimir Quesada es insostenible y, por más que lo aguanten, este se irá tarde o temprano.

Roberto Artavia asumió como presidente morado la semana pasada y ya tiene un incendio bravo entre manos con la situación del entrenador, por lo que la pregunta está en la mesa: ¿quitarlo ya o no irse de cabeza caliente con una decisión “precipitada”?

LEA MÁS: Expresidente de Saprissa mandó un mensaje directo sobre Vladimir Quesada a nueva dirigencia morada

Morados conocidos se meten al debate

Tres morados famosos como Juan Gabriel Porras, el famoso Porritas del programa Gradería Popular; Daniel Villalobos del programa Teléfono Rojo, y Daniel Céspedes, periodista y presentador de Buen Día, nos dieron su opinión.

Villalobos: “La Cueva lo saca el domingo”

Daniel Villalobos cree que la presión de la Cueva se puede comer a Vladimir Quesada el domingo. (Cortesía/Cortesía)

Daniel es del criterio de que Vladimir se debería ir esta semana si Saprissa no le gana a Sporting o a Cartaginés.

“Si no le gana a Sporting el jueves, La Cueva lo saca el domingo contra Cartaginés. El ambiente que se le va a venir encima, prácticamente, no lo va a dejar dirigir. La gente se le va a venir muy encima; será prácticamente el estadio al unísono pidiéndolo.

“Siento que conozco bastante a la gente y al estadio; te garantizo que el ambiente que habrá si Saprissa no le gana a Sporting, lo va a sacar, ni te digo, si además no le gana a Cartago”, comentó Villalobos.

LEA MÁS: Rolando Fonseca no se guarda nada y analiza sin filtros el momento de Saprissa

Porritas: “Se irá, pero hasta final de torneo”

Porritas afirma que Vladimir Quesada se irá hasta el final del torneo. (Instagram)

Por su parte, Porritas afirmó que lo que él maneja y le han comentado sus fuentes, es que Vladi se marchará, pero hasta finalizar el torneo.

“Hice unas consultas por ahí de cómo está la cosa y yo creo que Saprissa va a meter duro el asunto a medio año y yo sé que Vladimir no seguirá para el próximo torneo.

“Demos tiempo, ya se puso la gente, que todos puedan acomodarse; Bancy, el panameño, que vuelva Paradela, todavía falta un poco. Es lo que creo que hará la directiva, porque además no se puede traer a cualquiera de un momento a otro”, indicó.

LEA MÁS: Vladimir Quesada y las respuestas que hicieron enojar al saprissismo tras la derrota con Herediano

Céspedes: respeto, pero el fútbol manda

Daniel Céspedes sabe que la situación de Saprissa es complicada. (Jose Cordero)

El más cauto de todos fue Céspedes, quien le agradece a Vla todo lo que ha ganado con el Monstruo; sin embargo, entiende que el fútbol es de resultados y sin ellos es difícil sostener a alguien, por más querido que sea a lo interno.

“Vladimir ha ganado 4 títulos. Y muy bien ganados. Ahora bien, no podemos tapar el sol con el dedo; 1 punto de seis posibles, venir de perder el título contra la Liga, la sombra de las eliminaciones en Concacaf, etc., hacen que la afición quiera resultados inmediatos y, si eso significa tomar decisiones, a esta directiva no le va a temblar el pulso para hacerlo.

“Yo quisiera que un ssprissista como Vladimir esté siempre como DT; es morado y con grandes valores como persona, pero el fútbol responde a resultados”, destacó.

Tarde o temprano, de una u otra manera, todos los caminos parecen conducir al mismo lugar: el adiós de Vladimir en Tibás… otra vez.