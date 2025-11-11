Esto es lo que necesita la Selección de El Salvador para clasificar al Mundial 2026

El panorama para El Salvador en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 es complicado.

Con solo tres puntos en cuatro partidos, el conjunto centroamericano se ubica en el último lugar del Grupo A, por detrás de Surinam, Panamá y Guatemala, pero todavía conserva una mínima posibilidad matemática.

LEA MÁS: ¿Cuál debe ser el papel de Celso Borges y Joel Campbell en esta Selección?

Hasta el momento, los salvadoreños han ganado un solo encuentro y deberán cerrar la fase con dos victorias consecutivas para soñar con la clasificación.

El Salvador mantiene una mínima esperanza de avanzar en las Eliminatorias de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Lo que necesita El Salvador para clasificar

El equipo salvadoreño no depende de sí mismo, por lo que deberá cumplir con una combinación de resultados para avanzar:

Ganar los dos partidos restantes ante Surinam y Panamá. Con estos triunfos, El Salvador llegaría a 9 puntos. Esperar que Surinam y Panamá no sumen más de tres puntos cada uno, para que no se alejen en la tabla. Confiar en que Guatemala no sume más de cuatro puntos; es decir, que empate sus dos compromisos finales.

LEA MÁS: Así se jugarán las eliminatorias de Concacaf esta semana: Costa Rica enfrenta a Haití y Guatemala recibe a Panamá

Solo bajo ese escenario, la selección salvadoreña podría alcanzar el primer lugar o, al menos, disputar un repechaje clasificatorio.

La tabla del Grupo A hasta el momento

Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Surinam 4 1 3 0 4 3 +1 6 2 Panamá 4 1 3 0 3 2 +1 6 3 Guatemala 4 1 2 1 3 3 0 5 4 El Salvador 4 1 0 3 2 4 -2 3

Las claves del milagro

La afición salvadoreña sigue soñando con volver a una Copa del Mundo. AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

El Salvador necesita una combinación casi perfecta: ganar sus partidos y esperar que sus rivales empaten o pierdan puntos. Aunque el panorama es difícil, los resultados recientes en el grupo —con varios empates— mantienen viva la esperanza de una clasificación histórica.

Nota realizada con ayuda de IA