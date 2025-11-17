Falleció Elizabeth Franz, actriz de “Gilmore Girls”, una estrella de Hollywood

La actriz Elizabeth Franz, recordada por su participación en Gilmore Girls y destacada figura de Broadway, murió a los 84 años, como confirmó su esposo Christopher Pelham al diario The New York Times, tras enfrentar una lucha contra el cáncer.

Falleció en su casa en Connecticut

Elizabeth Franz fue una actriz destacada de Broadway y recordada por su papel en Gilmore Girls. (Tomadas de X/Tomadas de X)

Pelham informó que la artista murió en su hogar en Woodbury, Connecticut, sin ofrecer detalles sobre el tipo o la gravedad del cáncer. La actriz, ganadora del premio Tony, mantuvo una trayectoria reconocida tanto en teatro como en televisión.

Un legado construido en Broadway

Franz desarrolló gran parte de su carrera en los escenarios de Broadway, donde participó en producciones como Brighton Beach Memoirs y Morning’s at Seven, obras que fortalecieron su prestigio internacional.

Para la década de los ochenta amplió su presencia en televisión con actuaciones en series como Roseanne, Cold Case, Dear John y Judging Amy, logrando reconocimiento entre el público estadounidense.

Su paso por “Gilmore Girls”

En Gilmore Girls, Franz interpretó a Mia Bass, dueña del Independence Inn, lugar clave en la historia de Lorelai Gilmore. Su personaje fue fundamental en la vida de la protagonista, pues le brindó su primera oportunidad laboral cuando estaba embarazada de Rory y sin apoyo familiar.

Aunque su participación se dio principalmente en las primeras temporadas, el personaje volvió en la séptima, esta vez interpretado por Kathy Baker, cambio que generó críticas entre los seguidores por la falta de similitud entre ambas actrices.

Mia Bass se mantuvo como una figura determinante en la historia del programa, al punto de generar tensiones con Emily Gilmore, debido al rol casi maternal que asumió durante los años de distancia entre Lorelai y su familia.

Nota realizada con ayuda de IA