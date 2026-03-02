FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa del Rey?

El FC Barcelona enfrentará este martes 3 de marzo al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con la obligación de remontar un marcador global de 4-0 en contra.
El compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana intentará una remontada histórica para meterse en la final del torneo.
¿A qué hora y dónde ver el partido?
En Costa Rica, el encuentro se jugará a las 2 de la tarde y será transmitido por Sky Sports.
A nivel internacional, estos son los horarios y canales confirmados:
|País / Ciudad
|Hora
|Canales y plataformas
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|Vancouver (Canadá)
|12:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
|Toronto (Canadá)
|3:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
|Los Ángeles (EE. UU.)
|12:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
|Nueva York (EE. UU.)
|3:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
|Panamá
|3:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports
|República Dominicana
|4:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports
|Ciudad de México
|2:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
|Bogotá
|3:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
|Santiago de Chile
|5:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
|Buenos Aires
|5:00 p. m.
|@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
|Brasilia
|5:00 p. m.
|@fcbarcelona_br,
www.fcbarcelona.com
, Zapping, Claro TV+, Disney+, BrazilSky+, Vivo Play, ESPN Brazil
|Dakar
|8:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
|Yaundé
|9:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
|Ciudad del Cabo
|10:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
|Londres
|8:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
|París
|9:00 p. m.
|@fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
, L’Équipe Live Foot
|Barcelona
|9:00 p. m.
|www.fcbarcelona.cat
,
www.fcbarcelona.es
, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_es, Movistar
|Varsovia
|9:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
|Kiev
|10:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
|Estambul
|11:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, S Sport
|Moscú
|11:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, Match
|La Meca
|11:00 p. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_ara, Shahid
|Nueva Delhi*
|1:30 a. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, FanCode
|Yakarta*
|3:00 a. m.
|@fcbarcelona_id,
www.fcbarcelona.com
, Vision+
|Pekín*
|4:00 a. m.
|fcbarcelona.qq.com
|Tokio*
|5:00 a. m.
|fcbarcelona_jp,
www.fcbarcelona.jp
, U-Next
|Sídney*
|7:00 a. m.
|@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
*Corresponde al miércoles 4 de marzo.