FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa del Rey?

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Por Hillary Chinchilla Marín

El FC Barcelona enfrentará este martes 3 de marzo al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con la obligación de remontar un marcador global de 4-0 en contra.

El compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana intentará una remontada histórica para meterse en la final del torneo.

Barcelona's Spanish goalkeeper #13 Joan Garcia reacts to Atletico Madrid's second goal during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi final first leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on February 12, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
El FC Barcelona necesita remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

En Costa Rica, el encuentro se jugará a las 2 de la tarde y será transmitido por Sky Sports.

A nivel internacional, estos son los horarios y canales confirmados:

País / CiudadHoraCanales y plataformas
Costa Rica2:00 p. m.Sky Sports
Vancouver (Canadá)12:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
Toronto (Canadá)3:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
Los Ángeles (EE. UU.)12:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Nueva York (EE. UU.)3:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Panamá3:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports
República Dominicana4:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports
Ciudad de México2:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
Bogotá3:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
Santiago de Chile5:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
Buenos Aires5:00 p. m.@fcbarcelona_es,
www.fcbarcelona.es
, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte
Brasilia5:00 p. m.@fcbarcelona_br,
www.fcbarcelona.com
, Zapping, Claro TV+, Disney+, BrazilSky+, Vivo Play, ESPN Brazil
Dakar8:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
Yaundé9:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
Ciudad del Cabo10:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
Londres8:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
París9:00 p. m.@fcbarcelona_fra,
www.fcbarcelona.fr
, L’Équipe Live Foot
Barcelona9:00 p. m.www.fcbarcelona.cat
,
www.fcbarcelona.es
, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_es, Movistar
Varsovia9:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
Kiev10:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
Estambul11:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, S Sport
Moscú11:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, Match
La Meca11:00 p. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, @fcbarcelona_ara, Shahid
Nueva Delhi*1:30 a. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com
, FanCode
Yakarta*3:00 a. m.@fcbarcelona_id,
www.fcbarcelona.com
, Vision+
Pekín*4:00 a. m.fcbarcelona.qq.com
Tokio*5:00 a. m.fcbarcelona_jp,
www.fcbarcelona.jp
, U-Next
Sídney*7:00 a. m.@fcbarcelona,
www.fcbarcelona.com

*Corresponde al miércoles 4 de marzo.

FC BarcelonaAtlético de MadridCopa del ReySemifinalHoraCanalNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

