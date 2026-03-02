FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de la Copa del Rey?

El FC Barcelona enfrentará este martes 3 de marzo al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con la obligación de remontar un marcador global de 4-0 en contra.

El compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana intentará una remontada histórica para meterse en la final del torneo.

El FC Barcelona necesita remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

En Costa Rica, el encuentro se jugará a las 2 de la tarde y será transmitido por Sky Sports.

A nivel internacional, estos son los horarios y canales confirmados:

País / Ciudad Hora Canales y plataformas Costa Rica 2:00 p. m. Sky Sports Vancouver (Canadá) 12:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr Toronto (Canadá) 3:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr Los Ángeles (EE. UU.) 12:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, ESPN Select, fuboTV, ESPN App Nueva York (EE. UU.) 3:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, ESPN Select, fuboTV, ESPN App Panamá 3:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports República Dominicana 4:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Ciudad de México 2:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte Bogotá 3:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte Santiago de Chile 5:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte Buenos Aires 5:00 p. m. @fcbarcelona_es,

www.fcbarcelona.es

, Sky+, Sky Sports Mexico, Sky Sports Norte Brasilia 5:00 p. m. @fcbarcelona_br,

www.fcbarcelona.com

, Zapping, Claro TV+, Disney+, BrazilSky+, Vivo Play, ESPN Brazil Dakar 8:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr Yaundé 9:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr Ciudad del Cabo 10:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr Londres 8:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com París 9:00 p. m. @fcbarcelona_fra,

www.fcbarcelona.fr

, L’Équipe Live Foot Barcelona 9:00 p. m. www.fcbarcelona.cat

,

www.fcbarcelona.es

, @fcbarcelona_cat, @fcbarcelona_es, Movistar Varsovia 9:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com Kiev 10:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com Estambul 11:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, S Sport Moscú 11:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, Match La Meca 11:00 p. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, @fcbarcelona_ara, Shahid Nueva Delhi* 1:30 a. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

, FanCode Yakarta* 3:00 a. m. @fcbarcelona_id,

www.fcbarcelona.com

, Vision+ Pekín* 4:00 a. m. fcbarcelona.qq.com Tokio* 5:00 a. m. fcbarcelona_jp,

www.fcbarcelona.jp

, U-Next Sídney* 7:00 a. m. @fcbarcelona,

www.fcbarcelona.com

*Corresponde al miércoles 4 de marzo.