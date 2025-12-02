Teleguía Deportes

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid definirá movimientos clave en la parte alta de LaLiga

Por Hillary Chinchilla Marín

El esperado choque de la Liga Española entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará este martes, en un duelo que reúne a dos de los clubes con mayor peso competitivo del torneo.

Barcelona vs Atlético
Barcelona llega como líder al duelo frente al Atlético de Madrid, clave para LaLiga. (LLUIS GENE/AFP)

Un encuentro decisivo para lo alto de la clasificación

El Barcelona llega como líder después de su triunfo del sábado y del empate del Real Madrid ante el Girona, resultado que permitió a los azulgranas mantenerse en la cima. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición, apenas tres puntos por debajo del Barcelona, lo que convierte este encuentro en una oportunidad clave para recortar distancia.

A continuación, la guía completa de horarios y canales en formato de 12 horas para seguir este atractivo compromiso en distintos países.

Atlético busca recortar puntos ante un Barcelona que llega en la cima del torneo. (Foto IA)
Horarios y canales de TV del FC Barcelona vs. Atlético de Madrid – LaLiga 2025-26

PaísHorarioCanales TV / Streaming
España9:00 p. m.DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
El Salvador2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Guatemala2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Honduras2:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Perú3:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Colombia3:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Ecuador3:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Panamá3:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Cuba3:00 p. m.Tele Rebelde
Canadá3:00 p. m.TSN+ y TSN1
Bolivia4:00 p. m.TiGo Sports y TiGo Play
República Dominicana4:00 p. m.SKY Sports y SKY Plus
Venezuela4:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Puerto Rico4:00 p. m.ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Argentina5:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Chile5:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO
Brasil5:00 p. m.Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay5:00 p. m.TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay5:00 p. m.DIRECTV Sports y DGO

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

