FC Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El esperado choque de la Liga Española entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará este martes, en un duelo que reúne a dos de los clubes con mayor peso competitivo del torneo.
Un encuentro decisivo para lo alto de la clasificación
El Barcelona llega como líder después de su triunfo del sábado y del empate del Real Madrid ante el Girona, resultado que permitió a los azulgranas mantenerse en la cima. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición, apenas tres puntos por debajo del Barcelona, lo que convierte este encuentro en una oportunidad clave para recortar distancia.
LEA MÁS: ¡Vergonzoso! Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid
A continuación, la guía completa de horarios y canales en formato de 12 horas para seguir este atractivo compromiso en distintos países.
Horarios y canales de TV del FC Barcelona vs. Atlético de Madrid – LaLiga 2025-26
|País
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|9:00 p. m.
|DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|2:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|3:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|3:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|3:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Panamá
|3:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Cuba
|3:00 p. m.
|Tele Rebelde
|Canadá
|3:00 p. m.
|TSN+ y TSN1
|Bolivia
|4:00 p. m.
|TiGo Sports y TiGo Play
|República Dominicana
|4:00 p. m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|4:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Puerto Rico
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
|Argentina
|5:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|5:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Brasil
|5:00 p. m.
|Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
|Paraguay
|5:00 p. m.
|TiGo Sports y TiGo Play
|Uruguay
|5:00 p. m.
|DIRECTV Sports y DGO
Nota realizada con ayuda de IA