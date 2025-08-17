Teleguía Deportes

Herediano vs. Pérez Zeledón: especialista evalúa polémicas decisiones del VAR

Un especialista nos explica los goles anulados de Herediano

Por Fabiola Montoya Salas
Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
16/08/25 Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado Partido Herediano vs. Pérez Zeledón, jornada 4. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El partido entre el Club Sport Herediano y Pérez Zeledón, disputado este sábado a las 8 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado, dejó polémica por las decisiones del VAR que resultaron en goles anulados. El especialista Orlando Portocarrero analizó las jugadas y le dio su análisis a este medio.

Orlando expresó que Adrián Chinchilla, quien era el árbitro principal, marcó muy bien, ya que es un profesional que está acostumbrado a correr y a estar cerca de cada jugada.

“Me parece que hubo dos acciones importantes que generaron un impacto al final del partido, pero para bien. Claramente, se ve donde el jugador del Herediano, en el primer tanto, se encontraba en posición fuera de juego. Estaba más cerca del área de la línea de meta y el VAR lo determinó de muy buena forma. Creo que se aplicó la justicia y la equidad deportiva”, comentó.

Portocarrero explicó que, minutos después, en la jugada que podía significar el empate para Pérez Zeledón, el jugador que recibía el balón estaba ligeramente adelantado antes de controlarlo, infringiendo así la regla 11 del fuera de juego. Destacó que el VAR hizo una correcta discriminación de la acción, cumpliendo con su objetivo de aplicar correctamente las reglas, y permitir que el réferi mantuviera la equidad y justicia en el encuentro.

“Me parece que ambas intervenciones en el estadio Carlos Ugalde, donde jugaba el bicampeón nacional contra Pérez Zeledón, fueron justas porque en ambos casos los jugadores se encontraban en posición adelantada sacando ventaja. Por lo tanto, los goles de ambos equipos fueron invalidados. Creo que esa fue la tónica e impactó, pero un impacto positivo porque el VAR hizo una muy buena intervención en equidad y para el bien del fútbol”, agregó.

El analista detalló que el árbitro Adrián Chinchilla mantuvo un buen control del partido, aplicando las tarjetas amarillas cuando correspondía. Aunque esas dos jugadas (anulación de goles) fueron las más destacadas del encuentro.

Recordemos que la victoria se la llevó Herediano, con marcador de 2 a 1 soobre Pérez Zeledón.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

