Jornada 6 de la Champions: partidos decisivos y horarios para Costa Rica, Latinoamerica, USA y España

La última fecha del año en la UEFA Champions League 2025-26 tendrá choques determinantes, con clubes históricos obligados a sumar para asegurar la clasificación o evitar los play-offs

Por Hillary Chinchilla Marín

La UEFA Champions League 2025-26 ingresa a su momento decisivo con la Jornada 6, en la que varios clubes europeos definirán su futuro inmediato en la competición. La fecha presenta choques de alto impacto, mientras conjuntos tradicionales buscan asegurar su presencia en los octavos de final.

Lamine Yamal, del Barcelona, se alista a sacar un remate en el partido por la Champions ante el Brujas de Bélgica.
Barcelona busca aferrarse al torneo en una jornada clave rumbo a octavos de final. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Los favoritos y la lucha por los puestos directos

El Arsenal lidera la tabla con 15 puntos y mantiene una ventaja sólida sobre el PSG, el Bayern Múnich y el Inter de Milán, todos con 12 unidades. El Real Madrid, también con 12 puntos, continúa firme en su objetivo de meterse entre los mejores ocho. En posiciones de privilegio aparecen igualmente el Borussia Dortmund, el Chelsea y el Sporting de Lisboa, cada uno con 10 puntos.

Entre los clubes que aún no aseguran el boleto directo destacan el Manchester City con 10 puntos; Liverpool, con 9; y Tottenham junto al Bayer Leverkusen, ambos con 8. Más abajo, el Barcelona con 7 puntos y la Juventus con 6 se ven obligados a buscar un lugar vía play-offs.

Revelaciones y decepciones del torneo

KINGSTON, JAMAICA - 23 DE MARZO: Fiesta de clausura del UCL Trophy Tour en Pier One, el 23 de marzo de 2017, en Montego Bay, Jamaica. Gladstone Taylor/Getty Images Latam/AFP (Foto de Getty Images Latam / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
El duelo Bayern–Sporting marcará la lucha directa por los puestos de clasificación. (GETTY IMAGES LATAM/Getty Images via AFP)

El Sporting de Lisboa se consolida como una de las sorpresas, ubicado en el octavo puesto con 10 puntos y apenas una derrota en los últimos cinco duelos. El Atalanta, también con 10 unidades, se mantiene en la pelea por clasificar de forma directa.

En contraste, el Ajax ocupa el último lugar, mientras Benfica y Athletic Club de Bilbao se mantienen por debajo de lo esperado y deberán competir por su permanencia en la fase eliminatoria.

Partidos de la Jornada 6 y horarios para Costa Rica, Latam y España

PartidoCosta RicaMéxicoColombiaUSA (ET)ArgentinaEspaña
Kairat vs. Olympiacos9:30 a.m.9:30 a.m.10:30 a.m.10:30 a.m.12:30 p.m.4:30 p.m.
Bayern vs. Sporting Lisboa11:45 a.m.11:45 a.m.12:45 p.m.12:45 p.m.2:45 p.m.6:45 p.m.
Atalanta vs. Chelsea2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Mónaco vs. Galatasaray2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Union Saint-Gilloise vs. Marsella2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
PSV vs. Atlético de Madrid2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Barcelona vs. Frankfurt2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Inter vs. Liverpool2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Tottenham vs. Slavia Praga2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Villarreal vs. København11:45 a.m.11:45 a.m.12:45 p.m.12:45 p.m.2:45 p.m.6:45 p.m.
Qarabağ vs. Ajax11:45 a.m.11:45 a.m.12:45 p.m.12:45 p.m.2:45 p.m.6:45 p.m.
Leverkusen vs. Newcastle2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Real Madrid vs. Manchester City2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Benfica vs. Napoli2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Club Brujas vs. Arsenal2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Athletic vs. PSG2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Juventus vs. Pafos2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
Dortmund vs. Bodø/Glimt2:00 p.m.2:00 p.m.3:00 p.m.3:00 p.m.5:00 p.m.9:00 p.m.
