Juan Carlos Rojas dejó callado a aficionado de Alajuelense en pleno clásico

Juan Carlos Rojas vivió el clásico nacional desde la gradería como un aficionado más, algo que no ocurría desde hace muchos años. Sin embargo, su presencia en el estadio generó un curioso intercambio con un seguidor de Alajuelense.

LEA MÁS: Esta fue la canción con la que Hernán Medford se motivó minutos antes del clásico

El exjerarca morado compartió en su cuenta de X que eligió la gradería sur para el partido y escribió: “Escogí un mal día para ir a sur! Jaja, aguacero descomunal en Tibás! Pero al igual que la 30, aguacero en Tibás =celebración! Vamos con todo”.

La apuesta que no salió bien

Juan Carlos Rojas asistió al clásico como aficionado en Tibás. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Un usuario manudo reaccionó al mensaje y lanzó el reto: “Apuesto dólares americanos que don Juan Carlos no está ahí”.

Lejos de ignorar el comentario, Rojas decidió responder con pruebas. Publicó una fotografía desde la gradería y acompañó la imagen con un escueto, pero contundente mensaje: “Saludos”.

La respuesta dejó sin argumentos al aficionado rojinegro.

Reconoció su error

Tras ver la foto, el liguista aceptó la derrota con deportividad: “Grande, presi, mis respetos. En la vuelta lo invito a algo con los dólares que aposté. Suerte hoy y disfrute, y ya sabe… que gane La Liga o que pierda el Sapri”.

LEA MÁS: Ronald González tendrá una reunión más que podría dar un vuelco a la Selección de Costa Rica

El intercambio generó múltiples reacciones entre aficionados morados, quienes, incluso, bromearon asegurando que el exmandatario debería cobrar los dólares prometidos.

Nota realizada con ayuda de IA