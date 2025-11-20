Teleguía Deportes

¿Jugará Keylor Navas? Pumas enfrenta hoy al Pachuca por el Play-In de la Liga MX: Hora y canal para ver el partido

Pumas visita al Pachuca en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025, con la gran incógnita de si Keylor Navas podrá atajar debido al reglamento de descanso entre partidos

Por Hillary Chinchilla Marín

Los Pumas de Keylor Navas se enfrentarán hoy al Pachuca en el primer duelo del Play-In del Torneo Apertura 2025, un encuentro marcado por la incertidumbre sobre si el arquero costarricense podrá jugar tras haber actuado recientemente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La duda sobre Keylor Navas

Keylor Navas y James Rodríguez capturaron la atención luego del partido entre León y Pumas.
La participación de Keylor Navas ante Pachuca sigue en duda por el reglamento de descanso. (Gerardo García / Soyfiera.com/Gerardo García / Soyfiera.com)

Una de las principales preguntas es si Navas podrá estar en la portería esta noche. El Halcón viene de disputar el duelo eliminatorio ante Honduras el martes, por lo que no ha tenido mucho descanso. A pesar de que el guardameta compartió una imagen desde un avión, lo que indicaría su regreso para reportarse con el club la decisión final se tomará horas antes del partido, eso sí, ya él anunció el choque en sus redes.

Carrasquilla, baja confirmada

Quien sí está totalmente descartado es Adalberto Carrasquilla, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampista panameño no podrá ver acción en este primer enfrentamiento del Play-In.

¿Cómo llega Pumas?

Keylor Navas junto a sus compañeros en la previa del juego Pumas - Chivas.
Keylor Navas junto a sus compañeros en la previa del juego Pumas - Chivas. (Pumas/Pumas)

Los universitarios avanzaron a esta instancia tras cerrar el torneo en la décima posición, con 21 puntos producto de cinco victorias, seis empates y seis derrotas. Al quedar por debajo de Pachuca en la tabla, deberán disputar este compromiso como visitantes en el Estadio Hidalgo.

Hora y canal para ver el partido

El encuentro Pachuca vs. Pumas se jugará hoy jueves 20 de noviembre, a las 7:00 p.m. (hora de Centroamérica), en el Estadio Hidalgo. La transmisión estará disponible por TUDN USA.

