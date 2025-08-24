Keylor Navas: ¿A qué hora y por cuál canal ver partido entre Pumas y Puebla este domingo?

Keylor Navas y el Pumas tendrán un complicado reto frente a Puebla (Redes Puma/Redes Puma)

Este fin de semana continúa la emoción de la Liga mexicana de fútbol, donde Keylor Navas es uno de los grandes protagonistas.

El portero costarricense y el Pumas recibirán esta tarde al Puebla en un juego por la sexta jornada del torneo azteca.

LEA MÁS: Keylor Navas contó qué lo saca de quicio de su esposa e hijos y que para él no es negociable

El cuadro universitario no empezó el campeonato con el pie derecho y el choque de este domingo es una gran oportunidad para sumar tres puntos, ya que además de tener la ventaja de ser locales, el rival de turno es el último lugar de la tabla de posiciones con solo tres unidades en cinco partidos.

El encuentro está pactado para las 5 de la tarde (hora de Costa Rica) en el Estadio Olímpico Universitario y los ticos lo podrán seguir por la señal de TUDN, canal disponible en la mayoría de cableras del país.

LEA MÁS: Keylor Navas se topó con el mejor portero en la historia de Pumas y esto fue lo que sucedió