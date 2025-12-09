Liberia vs Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de ida?

El duelo entre Municipal Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense marcará el arranque de las semifinales del Torneo de Apertura cuando ambos equipos se enfrenten este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Edgardo Baltodano, dando inicio a una serie clave para definir al primer finalista.
La Liga llega con ventaja deportiva
Alajuelense ingresa a esta fase como líder del campeonato, condición que le otorga tranquilidad en caso de ser eliminado en semifinales o en la final de segunda fase, ya que mantiene asegurado un lugar en una posible gran final. Liberia, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa para llegar con opciones al duelo de vuelta.
LEA MÁS: Liberia espera estadio lleno para las semifinales contra Alajuelense
La serie se presenta como uno de los cruces más atractivos del torneo, con dos estilos distintos y un historial reciente que añade expectativa al compromiso.
Horario y transmisión del partido
El juego de ida entre Liberia vs. Alajuelense será:
- Día: miércoles
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Edgardo Baltodano
- Transmisión: Futv
El encuentro marcará el primer capítulo de una serie que definirá al clasificado a la final de segunda fase.
Nota realizada con ayuda de IA