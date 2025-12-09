Teleguía Deportes

Liberia vs Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de ida?

La serie de semifinales entre Guanacasteca y Alajuelense arranca este miércoles a las 8 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano, en el inicio de la lucha por el Clausura.

Por Hillary Chinchilla Marín

El duelo entre Municipal Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense marcará el arranque de las semifinales del Torneo de Apertura cuando ambos equipos se enfrenten este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Edgardo Baltodano, dando inicio a una serie clave para definir al primer finalista.

Alajuelense vs. Liberia
Liberia recibirá a Alajuelense en el inicio de la semifinal del Clausura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Liga llega con ventaja deportiva

Alajuelense ingresa a esta fase como líder del campeonato, condición que le otorga tranquilidad en caso de ser eliminado en semifinales o en la final de segunda fase, ya que mantiene asegurado un lugar en una posible gran final. Liberia, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa para llegar con opciones al duelo de vuelta.

La serie se presenta como uno de los cruces más atractivos del torneo, con dos estilos distintos y un historial reciente que añade expectativa al compromiso.

La IA pronostica un duelo disputado con ventaja mínima para los manudos
La IA pronostica un duelo disputado con ventaja mínima para los manudos (Chatgpt/Chatgpt)

Horario y transmisión del partido

El juego de ida entre Liberia vs. Alajuelense será:

  • Día: miércoles
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Edgardo Baltodano
  • Transmisión: Futv

El encuentro marcará el primer capítulo de una serie que definirá al clasificado a la final de segunda fase.

Nota realizada con ayuda de IA

AlajuelenseMunicipal LiberiaSemifinalesTorneo AperturaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

