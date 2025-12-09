Liberia vs Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver la semifinal de ida?

El duelo entre Municipal Liberia y la Liga Deportiva Alajuelense marcará el arranque de las semifinales del Torneo de Apertura cuando ambos equipos se enfrenten este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Edgardo Baltodano, dando inicio a una serie clave para definir al primer finalista.

Liberia recibirá a Alajuelense en el inicio de la semifinal del Clausura. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Liga llega con ventaja deportiva

Alajuelense ingresa a esta fase como líder del campeonato, condición que le otorga tranquilidad en caso de ser eliminado en semifinales o en la final de segunda fase, ya que mantiene asegurado un lugar en una posible gran final. Liberia, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa para llegar con opciones al duelo de vuelta.

La serie se presenta como uno de los cruces más atractivos del torneo, con dos estilos distintos y un historial reciente que añade expectativa al compromiso.

La IA pronostica un duelo disputado con ventaja mínima para los manudos (Chatgpt/Chatgpt)

Horario y transmisión del partido

El juego de ida entre Liberia vs. Alajuelense será:

Día: miércoles

miércoles Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Edgardo Baltodano

Edgardo Baltodano Transmisión: Futv

El encuentro marcará el primer capítulo de una serie que definirá al clasificado a la final de segunda fase.

Nota realizada con ayuda de IA