Teleguía Deportes

Mariano Torres explicó por qué no jugó con Costa Rica y quién fue el único que intentó llevarlo a La Sele

Mariano Torres contó detalles de su deseo de jugar con la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El futbolista argentino y capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, reveló durante una entrevista en el programa Tiempo Final CR de FUTV que en su momento Claudio Vivas, exdirector deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, lo contactó para evaluar la posibilidad de que representara a Costa Rica a nivel internacional.

LEA MÁS: Mariano Torres renovó con Saprissa por el primer semestre del 2026

Torres explicó que siempre tuvo el deseo de jugar con La Sele, pero que no quiso forzar el proceso de nacionalización ni generar presión en la Federación.

“Yo siempre quise jugar en La Sele, pero no me gusta forzar nada, no quería hacer algo que metiera presión. Las cosas se tienen que dar. Yo siempre quise, pero de la otra parte no hubo interés”, comentó el mediocampista argentino.

Mariano Torres hizo un golazo en San Carlos
El capitán de Saprissa aseguró que quiso nacionalizarse, pero no recibió apoyo para agilizar el trámite. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Claudio Vivas fue el único que me llamó”

El capitán morado agregó que fue Claudio Vivas el único que lo buscó directamente para conversar sobre el tema, aunque el trámite para su nacionalización no prosperó.

“Claudio Vivas me llamó, fue el único. Yo tuve interés en hacer los papeles, sin embargo, se demora bastante y tampoco nadie vino a darme una mano para que se agilizara”, dijo Torres en la entrevista.

LEA MÁS: Video: El pasado de Mariano Torres en Boca Juniors sorprende a los saprissistas en redes sociales

El jugador, figura histórica del Saprissa, aseguró que nunca perdió el respeto ni el cariño por la Selección de Costa Rica, pero que el proceso no se concretó porque no existió el respaldo necesario para avanzar en los trámites.

Claudio Vivas, técnico de la Selección de Costa Rica, dejó de lado el tema de su futuro en la Nacional y se enfocó en el juego ante Panamá.
Mariano Torres reveló que Claudio Vivas fue el único que lo buscó para jugar con La Sele. (David Loaiza)

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaMariano TorresSelección de Costa RicaClaudio VivasNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.