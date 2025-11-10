Mariano Torres explicó por qué no jugó con Costa Rica y quién fue el único que intentó llevarlo a La Sele

El futbolista argentino y capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, reveló durante una entrevista en el programa Tiempo Final CR de FUTV que en su momento Claudio Vivas, exdirector deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, lo contactó para evaluar la posibilidad de que representara a Costa Rica a nivel internacional.

Torres explicó que siempre tuvo el deseo de jugar con La Sele, pero que no quiso forzar el proceso de nacionalización ni generar presión en la Federación.

“Yo siempre quise jugar en La Sele, pero no me gusta forzar nada, no quería hacer algo que metiera presión. Las cosas se tienen que dar. Yo siempre quise, pero de la otra parte no hubo interés”, comentó el mediocampista argentino.

El capitán de Saprissa aseguró que quiso nacionalizarse, pero no recibió apoyo para agilizar el trámite. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Claudio Vivas fue el único que me llamó”

El capitán morado agregó que fue Claudio Vivas el único que lo buscó directamente para conversar sobre el tema, aunque el trámite para su nacionalización no prosperó.

“Claudio Vivas me llamó, fue el único. Yo tuve interés en hacer los papeles, sin embargo, se demora bastante y tampoco nadie vino a darme una mano para que se agilizara”, dijo Torres en la entrevista.

El jugador, figura histórica del Saprissa, aseguró que nunca perdió el respeto ni el cariño por la Selección de Costa Rica, pero que el proceso no se concretó porque no existió el respaldo necesario para avanzar en los trámites.

Mariano Torres reveló que Claudio Vivas fue el único que lo buscó para jugar con La Sele. (David Loaiza)

