Teleguía Deportes

México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido inaugural del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza este jueves 11 de junio con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México

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Por Hillary Chinchilla Marín

La espera terminó. El Mundial 2026 dará su puntapié inicial este jueves 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del grupo A.

El encuentro se disputará en el histórico estadio Ciudad de México, escenario que también fue sede de las inauguraciones de los Mundiales de 1970 y 1986, convirtiéndose ahora en el primero en albergar tres aperturas mundialistas.

Banderas de Estados Unidos, Canadá y México, países anfitriones del Mundial 2026, junto a un balón de fútbol sobre el césped
El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México arranca este jueves. (Shutterstock/Imagen)

Un duelo con historia mundialista

Curiosamente, el partido inaugural repetirá una historia que ya ocurrió hace 16 años. En el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones también protagonizaron el primer juego del torneo, que terminó empatado 1-1.

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Ahora será México el anfitrión y buscará arrancar con victoria frente a su afición en una Copa del Mundo que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

PaísHoraCanal / Plataforma
Costa Rica1:00 p. m.Fox+ y Teletica
México1:00 p. m. TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve
Guatemala1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Honduras1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
El Salvador1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Nicaragua1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
República Dominicana1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Colombia2:00 p. m.Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Perú2:00 p. m.América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador2:00 p. m.Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile3:00 p. m.Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela3:00 p. m.Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Estados Unidos (ET)3:00 p. m.FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One y fuboTV
Argentina4:00 p. m.Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Uruguay4:00 p. m.Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Paraguay4:00 p. m.Gen y Trece
Brasil4:00 p. m.SporTV, Globo, Globoplay, SBT y CazéTV
Bolivia4:00 p. m.Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
España9:00 p. m.DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV
México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026, en un juego correspondiente al grupo A.
México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026, en un juego correspondiente al grupo A. (Chat GPT/La Nación)
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MéxicoSudáfricaMundialPartidoHoraCanalMundial 2026
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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