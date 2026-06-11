México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido inaugural del Mundial 2026?

La espera terminó. El Mundial 2026 dará su puntapié inicial este jueves 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del grupo A.
El encuentro se disputará en el histórico estadio Ciudad de México, escenario que también fue sede de las inauguraciones de los Mundiales de 1970 y 1986, convirtiéndose ahora en el primero en albergar tres aperturas mundialistas.
Un duelo con historia mundialista
Curiosamente, el partido inaugural repetirá una historia que ya ocurrió hace 16 años. En el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones también protagonizaron el primer juego del torneo, que terminó empatado 1-1.
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Ahora será México el anfitrión y buscará arrancar con victoria frente a su afición en una Copa del Mundo que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.
|País
|Hora
|Canal / Plataforma
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Fox+ y Teletica
|México
|1:00 p. m.
|TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve
|Guatemala
|1:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|1:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|1:00 p. m.
|ViX y Tigo Sports
|Colombia
|2:00 p. m.
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Perú
|2:00 p. m.
|América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p. m.
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|3:00 p. m.
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p. m.
|Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One y fuboTV
|Argentina
|4:00 p. m.
|Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p. m.
|Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 p. m.
|Gen y Trece
|Brasil
|4:00 p. m.
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT y CazéTV
|Bolivia
|4:00 p. m.
|Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
|España
|9:00 p. m.
|DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV