Morados se quejaron de un detalle con respecto a la venta de entradas para el clásico

El Deportivo Saprissa sacó este lunes a la venta las entradas para el juego de vuelta de la final de segunda fase del torneo de Apertura ante Alajuelense y aunque fue todo un éxito, los morados se quejaron de un aspecto en general.

La emoción por tener tan cerca la posibilidad del campeonato 38, motivó que las entradas disponibles para el juego del domingo se agotaran en tan solo una hora.

A pesar de que muchos terminaron felices con su entrada en mano, cientos mostraron su descontento con la boletería, tanto así que se convirtió en la tendencia número uno en el país.

“Todo el día esperando para que se muera eticket en el primer intento”, “Diay nos rebajaron cinco entradas y no nos llegaron”, “Esa página no soporta a 10 personas al mismo tiempo, menos a media Costa Rica”, “Eticket es más inestable que mi salud mental”, escribieron algunos aficionados para quejarse de no poder comprar su entrada.

La serie final del torneo iniciará este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que la vuelta será en Ricardo Saprissa, el próximo domingo a las 6 de la tarde.

@SaprissaOficial ustedes provocan que Eticket se caiga. Los seguiré amando eternamente — Malcom Dixon 💯💜 (@MalcomDixon) May 16, 2023

Eticket está más pegado con Saprissa que por conciertos.💀💀 — Soof.🤍 (@Sofmarin27) May 16, 2023

Yo odio a Eticket pero amo a esta familia @SaprissaOficial pic.twitter.com/xX14QHw0Go — Malcom Dixon 💯💜 (@MalcomDixon) May 16, 2023

SE ME VA A CAER EL DEDO DE REFRESCAR LA PÁGINA DE ETICKET 🙄 — Lau Morales✨ (@laumorales93) May 15, 2023