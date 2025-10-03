Teleguía Deportes

Olimpia manda mensaje tras golear y eliminar al Cartaginés en Copa Centroamericana

El gigante hondureño venció 3-1 al Cartaginés, cerró la serie con global de 5-2 y se mostró orgulloso de sellar su pase a semifinales y a la próxima Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Olimpia celebró con todo goleada al Cartaginés que le permitió clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf
Olimpia celebró con todo goleada al Cartaginés que le permitió clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf (X Olimpia/X Olimpia)

El Olimpia de Honduras no solo avanzó en la Copa Centroamericana, sino que aprovechó su victoria 3-1 sobre el Club Sport Cartaginés para enviar un fuerte mensaje de grandeza en la región. Con el resultado, el global quedó 5-2 a favor de los catrachos, que celebraron la clasificación en su estadio ante una multitud de aficionados.

En sus redes sociales, el club albo presumió con orgullo su boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2025.

LEA MÁS: Olimpia Cartaginés: Andrés Carevic resume la eliminación: “No fuimos contundentes y ellos aprovecharon”

“Boleto asegurado para la próxima edición de @TheChampions. ¡Volvió el que siempre tiene que estar!, publicó Olimpia en un mensaje que rápidamente se volvió viral entre su afición.

Cartaginés se quedó sin sueño

El cuadro brumoso llegó a Tegucigalpa con la esperanza de remontar, pero se topó con un Olimpia efectivo y con el respaldo de su público. Los hondureños marcaron diferencias en el campo y dejaron sin opciones a los costarricenses, que se despidieron con un global adverso de 5-2.

LEA MÁS: En Honduras aseguran que Alajuelense quiere llevarse esta figura, ¿Qué hay de cierto?

Próxima parada: Alajuelense

Con la clasificación en la bolsa, Olimpia ya piensa en las semifinales, donde enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense, bicampeón centroamericano. El duelo entre hondureños y manudos promete ser uno de los choques más atractivos del torneo.

Jorge Benguché le anotó a Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa.
El cuadro hondureño presumió su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

*Nota realizada con ayuda de IA*

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ConcacafCopa CentroamericanaOlimpiaCartaginésHondurasCosta RicaAlajuelenseNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.