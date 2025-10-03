Olimpia manda mensaje tras golear y eliminar al Cartaginés en Copa Centroamericana

Olimpia celebró con todo goleada al Cartaginés que le permitió clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf (X Olimpia/X Olimpia)

El Olimpia de Honduras no solo avanzó en la Copa Centroamericana, sino que aprovechó su victoria 3-1 sobre el Club Sport Cartaginés para enviar un fuerte mensaje de grandeza en la región. Con el resultado, el global quedó 5-2 a favor de los catrachos, que celebraron la clasificación en su estadio ante una multitud de aficionados.

En sus redes sociales, el club albo presumió con orgullo su boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2025.

“Boleto asegurado para la próxima edición de @TheChampions. ¡Volvió el que siempre tiene que estar!”, publicó Olimpia en un mensaje que rápidamente se volvió viral entre su afición.

Cartaginés se quedó sin sueño

El cuadro brumoso llegó a Tegucigalpa con la esperanza de remontar, pero se topó con un Olimpia efectivo y con el respaldo de su público. Los hondureños marcaron diferencias en el campo y dejaron sin opciones a los costarricenses, que se despidieron con un global adverso de 5-2.

Próxima parada: Alajuelense

Con la clasificación en la bolsa, Olimpia ya piensa en las semifinales, donde enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense, bicampeón centroamericano. El duelo entre hondureños y manudos promete ser uno de los choques más atractivos del torneo.

