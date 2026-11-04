Portero involucrado en la jugada que provocó la muerte de Jesús de Miguel compartió doloroso mensaje

El portero Jesús Owono, del Andorra FC, rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife con quien estuvo involucrado en la jugada que precedió al fallecimiento.

El guardameta compartió un mensaje por medio de las redes sociales de su club, en el que expresó el profundo dolor que atraviesa y aseguró que le cuesta asimilar lo sucedido.

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“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, dice parte del texto.

Jesús Owono está devastado tras la muerte de Jesús de Miguel y cerró su cuenta de Instagram, según informó COPE. (Tomada de C/Tomada de X)

Owono aseguró que afrontará lo que venga

El arquero también se refirió a las cuestiones que deberán abordarse después de lo ocurrido, aunque manifestó que en este momento sus pensamientos están centrados en el fallecido y sus seres queridos.

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“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”.

El Andorra FC acompañó las palabras de su jugador con una petición de máxima sensibilidad y respeto.

Tenerife hará un homenaje póstumo para Jesús de Miguel el próximo sábado en el Estadio Helidoro Rodríguez López. (Tenerife/Facebook)

Referentes del fútbol pidieron apoyo para el guardameta

La situación de Owono también motivó reflexiones de figuras del fútbol. Según recogió Marca, Jorge Valdano pidió en su columna de El País evitar que el dolor desemboque en un señalamiento público contra el portero.

“No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, escribió el exjugador y exentrenador del Tenerife.

Luis Enrique también expresó su solidaridad con la familia de Jesús de Miguel y el Tenerife, al tiempo que pidió tener presente el sufrimiento de Owono y sus allegados.