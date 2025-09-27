Pumas vs América: ¿A qué hora y cuál canal de TV ver el clásico, en Latinoamérica y Estados Unidos?

El arquero de Pumas, Keylor Navas, será clave en Clásico contra el América (VICTOR CRUZ/AFP)

El clásico entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América encenderá la jornada de la Liga MX Apertura 2025, un duelo que siempre despierta pasiones por la rivalidad histórica entre estos dos gigantes del fútbol mexicano.

El partido corresponde a la Jornada 11 del torneo y se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con el América buscando mantenerse en los primeros puestos de la tabla, mientras que Pumas de Keylor Navas tratará de dar un golpe de autoridad y salir de la zona media.

América gran favorito

El América llega cómo favorito a dejarse el clásico (ULISES RUIZ/AFP)

El América llega con la etiqueta de favorito tras un arranque sólido en el campeonato, aunque sabe que los felinos suelen crecerse en este tipo de partidos. Por su parte, los universitarios han mostrado altibajos, pero confían en su afición y en la presión que genera jugar en casa para complicar a las Águilas.

Los encuentros entre ambos clubes suelen ser intensos, con gran ambiente en las gradas y con mucho en juego más allá de los puntos: orgullo, prestigio y la hegemonía en la capital mexicana.

Hora del partido en distintos países

El pitazo inicial está programado para las 9:05 p.m. hora del centro de México.Estos son los horarios según cada país:

País / Región Hora local del partido México 9:05 p.m. Costa Rica 8:05 p.m. Colombia 10:05 p.m. Argentina 12:05 a.m. (domingo) Estados Unidos (Este) 11:05 p.m. ET

Canales de TV y streaming