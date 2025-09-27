Pumas vs América: ¿A qué hora y cuál canal de TV ver el clásico, en Latinoamérica y Estados Unidos?

El clásico entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América encenderá la jornada de la Liga MX Apertura 2025, un duelo que siempre despierta pasiones por la rivalidad histórica entre estos dos gigantes del fútbol mexicano.
El partido corresponde a la Jornada 11 del torneo y se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con el América buscando mantenerse en los primeros puestos de la tabla, mientras que Pumas de Keylor Navas tratará de dar un golpe de autoridad y salir de la zona media.
América gran favorito
El América llega con la etiqueta de favorito tras un arranque sólido en el campeonato, aunque sabe que los felinos suelen crecerse en este tipo de partidos. Por su parte, los universitarios han mostrado altibajos, pero confían en su afición y en la presión que genera jugar en casa para complicar a las Águilas.
Los encuentros entre ambos clubes suelen ser intensos, con gran ambiente en las gradas y con mucho en juego más allá de los puntos: orgullo, prestigio y la hegemonía en la capital mexicana.
Hora del partido en distintos países
El pitazo inicial está programado para las 9:05 p.m. hora del centro de México.Estos son los horarios según cada país:
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|9:05 p.m.
|Costa Rica
|8:05 p.m.
|Colombia
|10:05 p.m.
|Argentina
|12:05 a.m. (domingo)
|Estados Unidos (Este)
|11:05 p.m. ET
Canales de TV y streaming
- México: Canal 5 y TUDN (televisión), además de ViX Premium en streaming.
- Costa Rica y resto de Centroamérica: señal de TUDN Internacional, disponible en sistemas de cable y satélite.
- Colombia: transmisión por TUDN y servicios de streaming asociados.
- Argentina: disponible a través de plataformas de TV paga que cuenten con TUDN o con la señal internacional de ViX Premium.
- Estados Unidos: CBS Sports Network, TUDN, Univision, además de opciones de streaming como Fubo y DirecTV Stream.