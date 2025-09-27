Teleguía Deportes

Pumas vs América: ¿A qué hora y cuál canal de TV ver el clásico, en Latinoamérica y Estados Unidos?

El clásico entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América encenderá la jornada de la Liga MX Apertura 2025

Por Hillary Chinchilla Marín
El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX.
El arquero de Pumas, Keylor Navas, será clave en Clásico contra el América (VICTOR CRUZ/AFP)

El clásico entre Pumas de la UNAM y las Águilas del América encenderá la jornada de la Liga MX Apertura 2025, un duelo que siempre despierta pasiones por la rivalidad histórica entre estos dos gigantes del fútbol mexicano.

El partido corresponde a la Jornada 11 del torneo y se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, con el América buscando mantenerse en los primeros puestos de la tabla, mientras que Pumas de Keylor Navas tratará de dar un golpe de autoridad y salir de la zona media.

LEA MÁS: Keylor Navas disputará su primer clásico entre Pumas y América

América gran favorito

America's French forward #97 Allan Saint-Maximin looks on during the warm up ahead of the Liga MX Apertura football match between Atlas and America at the Jalisco Stadium in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on August 24, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
El América llega cómo favorito a dejarse el clásico (ULISES RUIZ/AFP)

El América llega con la etiqueta de favorito tras un arranque sólido en el campeonato, aunque sabe que los felinos suelen crecerse en este tipo de partidos. Por su parte, los universitarios han mostrado altibajos, pero confían en su afición y en la presión que genera jugar en casa para complicar a las Águilas.

LEA MÁS: Diego Obando hizo preguntas sobre Keylor Navas en México y las respuestas lo sorprenderán

Los encuentros entre ambos clubes suelen ser intensos, con gran ambiente en las gradas y con mucho en juego más allá de los puntos: orgullo, prestigio y la hegemonía en la capital mexicana.

Hora del partido en distintos países

El pitazo inicial está programado para las 9:05 p.m. hora del centro de México.Estos son los horarios según cada país:

País / RegiónHora local del partido
México9:05 p.m.
Costa Rica8:05 p.m.
Colombia10:05 p.m.
Argentina12:05 a.m. (domingo)
Estados Unidos (Este)11:05 p.m. ET

Canales de TV y streaming

  • México: Canal 5 y TUDN (televisión), además de ViX Premium en streaming.
  • Costa Rica y resto de Centroamérica: señal de TUDN Internacional, disponible en sistemas de cable y satélite.
  • Colombia: transmisión por TUDN y servicios de streaming asociados.
  • Argentina: disponible a través de plataformas de TV paga que cuenten con TUDN o con la señal internacional de ViX Premium.
  • Estados Unidos: CBS Sports Network, TUDN, Univision, además de opciones de streaming como Fubo y DirecTV Stream.
