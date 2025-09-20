Pumas y Tigres se enfrentan esta noche: ¿Dónde podrá ver a Keylor Navas en acción y a qué hora?

Keylor Navas en un entrenamiento de Pumas previo al duelo frente a Tigres. (Pumas/Pumas)

Este sábado 20 de septiembre de 2025, el Pumas UNAM de Keylor Navas, recibirá a Tigres UANL en uno de los duelos más esperados de la Jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, donde se espera que el portero costarricense sea protagonista.

Pumas llega con energías renovadas, tras su reciente victoria y buscará aprovechar la localía. Tigres, por su parte, quiere mantenerse en la parte alta de la tabla y no ceder terreno. El duelo promete muchas emociones, pues ambos equipos necesitan sumar puntos para consolidar sus aspiraciones en el torneo.

Keylor Navas será titular con el Pumas (Pumas/Pumas)

Horario del partido

México: 7 p.m.

Costa Rica: 7 p.m., también (misma hora que CDMX)

también (misma hora que CDMX) Perú: 8 p.m.

Argentina y Chile: 10 p.m.

¿Dónde ver Pumas vs Tigres en vivo?

TV abierta en México : Canal 5

: Canal 5 Televisión de paga : TUDN

: TUDN Streaming: ViX Premium

Para los aficionados en Centroamérica también se confirma que la señal de TUDN es la que transmitirá el partido.