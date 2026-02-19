¿Qué hace Pocho Lavezzi en Costa Rica? El exseleccionado argentino sorprendió en redes

El exfutbolista argentino Ezequiel “Pocho” Lavezzi se encuentra de visita en Costa Rica y fue él quien lo confirmó en sus redes sociales con un mensaje muy tico: “Pura vida”.

El campeón olímpico compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías en la playa, disfrutando de atardeceres y paisajes costeros, imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Pocho Lavezzi compartió fotos desde playas de Costa Rica. (Instagram/Tomada de Instagram)

Los ticos lo recibieron con entusiasmo

Apenas publicó el contenido, los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de usuarios costarricenses reaccionaron con mensajes como: “Bienvenido a Costa Rica”, “Qué disfrutes Tiquicia”, “Vení a Santa Teresa”, “Pura vida Pochito” y “Costa Rica es pura vida”.

Lavezzi, recordado por su paso por la Selección Argentina, el Nápoles y el PSG, mantiene una comunidad amplia en redes sociales, por lo que su publicación dio visibilidad internacional al destino.

El exdelantero, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se suma así a la lista de figuras internacionales que eligen el país para descansar y desconectarse.

Por ahora, no ha trascendido si su visita es únicamente por vacaciones, pero lo cierto es que su mensaje dejó claro que está disfrutando del estilo de vida costarricense.

El exjugador brilló con Messi en Argentina (DENNIS M. SABANGAN)

