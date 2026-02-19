Thomas Müller protagonizó momento histórico en Costa Rica y así lo celebró ante el mundo

Thomas Müller, uno de los futbolistas más exitosos de la última década, escribió un nuevo capítulo en su exitosa carrera y lo hizo en Costa Rica.

El delantero alemán debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf con el Vancouver Whitecaps F.C. frente al Club Sport Cartaginés, este miércoles.

El encuentro marcó la primera aparición del goleador en este certamen internacional, ampliando así una trayectoria que incluye títulos de Champions League y una Copa del Mundo con Alemania.

Tras el partido, Müller compartió el momento con sus millones de seguidores en redes sociales y dejó claro que se trató de una noche especial.

“My first @TheChampions appearance is in the books. 📖 I’m very happy to be back on the pitch with my boys ⚽️💪🏻 #VWFC #esmuellert #ChampionsCup #CostaRica (Mi primera aparición en Liga de Campeones de la Concacaf en los libros. Muy feliz de volver a la cancha con mis chicos)”, escribió el futbolista.

Un campeón mundial en suelo costarricense

Thomas Müller debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El debut en la Champions Cup representa un nuevo desafío para el atacante, quien ha ganado prácticamente todo en el fútbol europeo. Ahora, su nombre quedó ligado también a la historia del torneo de la Concacaf.

El partido ante Club Sport Cartaginés no solo significó el estreno del alemán en la competición, sino que puso los reflectores internacionales sobre el fútbol costarricense, al ser escenario del primer juego del campeón mundial alemán en este certamen.

Con este paso, Müller suma otra experiencia internacional a una carrera repleta de títulos y momentos memorables, esta vez con Costa Rica como protagonista.

