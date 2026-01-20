Teleguía Deportes

Real Madrid vs. Mónaco: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido de Champions League este martes?

El cuadro merengue regresa a la Champions League en busca de su primer triunfo tras perder dos títulos domésticos, enfrentando al Mónaco en una jornada clave

Por Hillary Chinchilla Marín

El Real Madrid vuelve a escena en la UEFA Champions League este martes 20 de enero de 2026, en un duelo ante el Mónaco, con la urgencia de sumar otra victoria luego de perder dos títulos domésticos en las últimas semanas.

El compromiso se disputará en horario estelar europeo y será clave para las aspiraciones del conjunto merengue en el torneo continental.

El Madrid busca reacción en Europa

El equipo blanco afronta el partido con la necesidad de levantar cabeza y sumar su primer triunfo en la actual edición de la Champions League, luego de semanas marcadas por resultados adversos a nivel local.

El Mónaco, por su parte, llega como un rival exigente, con un estilo dinámico y la intención de complicar al conjunto español en una jornada que promete alta intensidad.

El choque será en el Estadio Santiago Bernabéu y en Costa Rica se podrá ver a partir de las 2 p.m. por ESPN Norte, Disney+ Premium Norte.

España9:00 p.m.Movistar+, Movistar Liga de Campeones
México2:00 p.m.TNT Sports, Max México, TNT Go
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.Paramount+, TUDN USA, UniMás, ViX
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.Paramount+, TUDN USA, UniMás, ViX
Costa Rica2:00 p.m.ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Panamá3:00 p.m.Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Colombia3:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Perú3:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Ecuador3:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Venezuela4:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Bolivia4:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
Puerto Rico4:00 p.m.UniMás, ViX, NAICOM
República Dominicana4:00 p.m.ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Argentina5:00 p.m.ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
Brasil5:00 p.m.TNT Brasil, SBT, Max Brasil
Chile5:00 p.m.ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
Uruguay5:00 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
Paraguay5:00 p.m.ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

