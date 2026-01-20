Real Madrid vs. Mónaco: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido de Champions League este martes?

El Real Madrid vuelve a escena en la UEFA Champions League este martes 20 de enero de 2026, en un duelo ante el Mónaco, con la urgencia de sumar otra victoria luego de perder dos títulos domésticos en las últimas semanas.
El compromiso se disputará en horario estelar europeo y será clave para las aspiraciones del conjunto merengue en el torneo continental.
El Madrid busca reacción en Europa
El equipo blanco afronta el partido con la necesidad de levantar cabeza y sumar su primer triunfo en la actual edición de la Champions League, luego de semanas marcadas por resultados adversos a nivel local.
LEA MÁS: Este martes vuelve la Champions League: estos son los partidos y horarios oficiales
El Mónaco, por su parte, llega como un rival exigente, con un estilo dinámico y la intención de complicar al conjunto español en una jornada que promete alta intensidad.
El choque será en el Estadio Santiago Bernabéu y en Costa Rica se podrá ver a partir de las 2 p.m. por ESPN Norte, Disney+ Premium Norte.
|España
|9:00 p.m.
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones
|México
|2:00 p.m.
|TNT Sports, Max México, TNT Go
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Paramount+, TUDN USA, UniMás, ViX
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|Paramount+, TUDN USA, UniMás, ViX
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Panamá
|3:00 p.m.
|Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Puerto Rico
|4:00 p.m.
|UniMás, ViX, NAICOM
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|5:00 p.m.
|TNT Brasil, SBT, Max Brasil
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina