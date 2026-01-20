Real Madrid vs. Mónaco: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido de Champions League este martes?

El Real Madrid vuelve a escena en la UEFA Champions League este martes 20 de enero de 2026, en un duelo ante el Mónaco, con la urgencia de sumar otra victoria luego de perder dos títulos domésticos en las últimas semanas.

El compromiso se disputará en horario estelar europeo y será clave para las aspiraciones del conjunto merengue en el torneo continental.

El Madrid busca reacción en Europa

El Real Madrid regresa a la Champions League en busca de reacción. (THOMAS COEX/AFP)

El equipo blanco afronta el partido con la necesidad de levantar cabeza y sumar su primer triunfo en la actual edición de la Champions League, luego de semanas marcadas por resultados adversos a nivel local.

El Mónaco, por su parte, llega como un rival exigente, con un estilo dinámico y la intención de complicar al conjunto español en una jornada que promete alta intensidad.

Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler luego del segundo gol del Real Madrid ante el Alavés por la Liga Española. (JAVIER SORIANO/AFP)

El choque será en el Estadio Santiago Bernabéu y en Costa Rica se podrá ver a partir de las 2 p.m. por ESPN Norte, Disney+ Premium Norte.