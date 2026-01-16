Real Sociedad vs FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Liga?

Luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona vuelve a centrar su atención en la Liga española, en la que tendrá una exigente visita ante la Real Sociedad.

Un duelo complicado para el cuadro catalán

FC Barcelona regresa a la Liga tras ganar la Supercopa de España. (FADEL SENNA/AFP)

El compromiso está programado para el domingo 18 de enero, a las 8 p.m. (hora de Barcelona), en el Estadio de Anoeta, ubicado en San Sebastián. El escenario no suele ser favorable para el conjunto catalán, ya que la Real Sociedad, históricamente, ha sabido complicarle los partidos cuando juega en casa.

El equipo azulgrana llega motivado tras sus recientes logros, pero consciente de que deberá mantener el nivel para sumar en un terreno que en múltiples ocasiones le ha generado dificultades. Por su parte, el club vasco buscará hacerse fuerte como local y frenar el buen momento del Barcelona.

La Real Sociedad recibe al cuadro catalán en el Estadio de Anoeta. (Foto creada con IA) (Creada con Chatgpt/Creada con Chatgpt)

Horarios y canales para ver el partido