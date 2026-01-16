Teleguía Deportes

Real Sociedad vs FC Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido de Liga?

Tras conquistar la Supercopa de España y avanzar en la Copa del Rey, el FC Barcelona regresa a la Liga para enfrentar a un rival que suele complicarlo, especialmente como local

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona vuelve a centrar su atención en la Liga española, en la que tendrá una exigente visita ante la Real Sociedad.

Un duelo complicado para el cuadro catalán

Los jugadores del Barcelona celebran luego de vencer al Real Madrid en la Supercopa de España, en Arabia Saudita.
FC Barcelona regresa a la Liga tras ganar la Supercopa de España. (FADEL SENNA/AFP)

El compromiso está programado para el domingo 18 de enero, a las 8 p.m. (hora de Barcelona), en el Estadio de Anoeta, ubicado en San Sebastián. El escenario no suele ser favorable para el conjunto catalán, ya que la Real Sociedad, históricamente, ha sabido complicarle los partidos cuando juega en casa.

LEA MÁS: Así presentó el Copenhague a Kenay Myrie como su nuevo jugador

El equipo azulgrana llega motivado tras sus recientes logros, pero consciente de que deberá mantener el nivel para sumar en un terreno que en múltiples ocasiones le ha generado dificultades. Por su parte, el club vasco buscará hacerse fuerte como local y frenar el buen momento del Barcelona.

La Real Sociedad recibe al cuadro catalán en el Estadio de Anoeta.
La Real Sociedad recibe al cuadro catalán en el Estadio de Anoeta. (Foto creada con IA) (Creada con Chatgpt/Creada con Chatgpt)

Horarios y canales para ver el partido

Costa Rica1:00 p. m.Sky Sports
México1:00 p. m.Sky Sports México
Estados Unidos (ET / PT)2:00 p. m. / 11:00 a. m.ESPN
Canadá2:00 p. m.Plataformas oficiales
Colombia2:00 p. m.WIN / Flow Sports
Panamá2:00 p. m.Sky Sports
República Dominicana3:00 p. m.Sky Sports
Chile4:00 p. m.Flow Sports
Argentina4:00 p. m.Flow Sports
Brasil4:00 p. m.ESPN Brazil
Reino Unido7:00 p. m.TNT Sports
Francia8:00 p. m.L’Équipe Live Foot
España8:00 p. m.Movistar+
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
FC BarcelonaReal SociedadLa LigaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.