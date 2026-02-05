Saprissa confirma importante noticia de cara al juego ante Carmelita

El Deportivo Saprissa confirmó este jueves una importante noticia de cara al partido ante Carmelita, al informar que el técnico Hernán Medford quedó debidamente inscrito ante Unafut y estará en el banquillo para el compromiso de esta noche por el Torneo de Copa.

Mediante un comunicado publicado en su sitio web y redes sociales, la institución morada detalló que tanto Medford como sus asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares completaron el proceso administrativo requerido.

Saprissa confirmó que todo el cuerpo técnico quedó inscrito ante Unafut. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“El Deportivo Saprissa informa que el director técnico Hernán Medford, así como sus asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares, fueron debidamente inscritos ante Unafut y nuestra institución recibió el aval para que puedan dirigir esta noche”, señaló el club.

De esta manera, el encuentro ante la Asociación Deportiva Carmelita será el primer partido oficial en el que el nuevo cuerpo técnico podrá dirigir al plantel tibaseño.

Primer duelo de una serie clave

Saprissa enfrentará a Carmelita en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, un duelo que se disputará este jueves a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El compromiso marcará el inicio de una serie a dos partidos que definirá al clasificado a las semifinales del certamen. El club recordó que los boletos para el encuentro están disponibles a través de sus canales oficiales.

Segunda etapa de Medford en Tibás

Este regreso representa la segunda etapa de Hernán Medford al frente del club más ganador del país, luego de su primer paso por la institución entre los años 2003 y 2006.

Con el aval en regla, Medford y su equipo técnico tendrán la oportunidad de iniciar oficialmente su nuevo ciclo con un compromiso decisivo en el Torneo de Copa.

