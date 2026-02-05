Teleguía Deportes

Saprissa vs. Carmelita: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este jueves por Torneo de Copa?

El Deportivo Saprissa enfrenta este jueves a Carmelita, equipo de Segunda División, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa

Por Hillary Chinchilla Marín

La acción del Torneo de Copa continúa este jueves con el turno del Deportivo Saprissa, que recibirá a Carmelita en el estadio Ricardo Saprissa, en el partido de ida de los cuartos de final del certamen.

El conjunto morado enfrentará a un rival de Segunda División con el objetivo de tomar ventaja en el primer duelo de la serie, que se disputará en Tibás ante su afición.

Carmelita, por su parte, buscará sorprender como visitante y mantenerse con opciones de clasificación de cara al compromiso de vuelta.

Saprissa y Carmelita no se enfrentan en un partido oficial desde hace años (Jose Cordero)

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Carmelita?

El partido entre Saprissa y Carmelita se jugará este jueves a las 8:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en exclusiva por FUTV.

Juego de vuelta ya tiene fecha

El partido de vuelta de esta serie de cuartos de final está programado para el miércoles 11 de febrero, donde se definirá el equipo que avanzará a la siguiente ronda.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

