Saprissa jugó ocho clásicos contra Alajuelense en tres días y los resultados preocuparán aún más a los morados

Esta imagen de Alajuelense celebrando frente a Saprissa se repitió ocho veces en fin de semana (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense y Saprissa se enfrentaron en ocho clásicos en los últimos tres días y los morados no le pudieron ganar un solo juego a los rojinegros.

Fue un fin de semana de morados contra manudos tanto en la primera división, donde ganaron los rojinegros 0 por 1 con gol de Anthony Hernández, como en ligas menores, donde se enfrentaron en siete categorías.

LEA MÁS: Christian Bolaños quiso motivar al saprissismo, pero su mensaje encendió la polémica

“Fin de semana de clásicos en Liga menor fueron dominados por nuestros cachorros”, escribió la Liga en redes sociales, donde compartió una imagen con los resultados de todos los partidos, incluyendo la U12, U13,U14, U15, U17, U19 y U21.

El saldo fue de cuatro victorias de León y cuatro empates, con 21 goles a favor de los alajuelenses y solo ocho morados.

Además, hubo dos goleadas, un 6-2 en la U15 y un 4-0 en la U17.

LEA MÁS: Video: el desahogo que hubo en Alajuelense al acabar con la mala racha ante Saprissa

La publicación generó un intercambio de mensajes entre aficionados de ambos equipos

Categoría Alajuelnse Saprissa U12 1 1 U13 2 2 U14 3 2 U15 6 2 U17 4 0 U19 1 1 U21 3 0