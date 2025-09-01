Teleguía Deportes

Saprissa jugó ocho clásicos contra Alajuelense en tres días y los resultados preocuparán aún más a los morados

Alajuelense le metió 21 goles a Saprissa en los distintos clásicos, para que se haga una idea

Por Hillary Chinchilla Marín
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Esta imagen de Alajuelense celebrando frente a Saprissa se repitió ocho veces en fin de semana (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense y Saprissa se enfrentaron en ocho clásicos en los últimos tres días y los morados no le pudieron ganar un solo juego a los rojinegros.

Fue un fin de semana de morados contra manudos tanto en la primera división, donde ganaron los rojinegros 0 por 1 con gol de Anthony Hernández, como en ligas menores, donde se enfrentaron en siete categorías.

“Fin de semana de clásicos en Liga menor fueron dominados por nuestros cachorros”, escribió la Liga en redes sociales, donde compartió una imagen con los resultados de todos los partidos, incluyendo la U12, U13,U14, U15, U17, U19 y U21.

El saldo fue de cuatro victorias de León y cuatro empates, con 21 goles a favor de los alajuelenses y solo ocho morados.

Además, hubo dos goleadas, un 6-2 en la U15 y un 4-0 en la U17.

Categoría AlajuelnseSaprissa
U1211
U1322
U1432
U1562
U1740
U1911
U2130
