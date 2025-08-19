Teleguía Deportes

Saprissa le llevó un regalazo a polémico periodista que le pasa tirando al fútbol tico

Saprissa hizo feliz a periodista que le ha tirado duro al fútbol tico

Por Hillary Chinchilla Marín
José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá 28 de junio del 2025 Tomado de redes sociales
Chepe Bomba siempre destaca a Saprissa sobre los demás. (La Nación/Tomado de redes sociales)

Saprissa le llevó un regalazo al polémico periodista panameño que le pasa tirando al fútbol tico.

El cuadro morado viajó este lunes 18 de agosto a Panamá para disputar un juego de Copa Centroamericana y allá los estaba esperando José Miguel Domínguez, comunicador canalero.

Los morados ya habían planeado un encuentro con el famoso Chepe Bomba, porque le llevaron un regalito que él presumió en redes sociales.

“Señores, Saprissa el número uno, si usted quiere grandeza, Saprissa. Si usted quiere talento, capacidad y títulos, Saprissa”, mencionó con la camiseta puesta.

Incluso le tiró a la Liga Deportiva Alajuelense y al Club Sport Herediano.

“Los otros, ya saben quiénes, no. Gracias a Saprissa, gracias al presidente, gracias a Altamirano (Patricio, jefe de prensa del club), gracias a todos. Saprissa, el mejor equipo de Centroamérica, el verdadero, el único”.

Al final aseguró que ni clubes como el Olimpia, el Real España, ni ningún otro de la región se comparan con el Monstruo.

Terminó el clip besando el escudo.

Saprissa premió a periodista Chepe Bomba
Saprissa le dio un regalazo al periodista Chepe Bomba. (Captura/Captura)
Hillary Chinchilla Marín

