Saprissa le llevó un regalazo a polémico periodista que le pasa tirando al fútbol tico

Chepe Bomba siempre destaca a Saprissa sobre los demás. (La Nación/Tomado de redes sociales)

Saprissa le llevó un regalazo al polémico periodista panameño que le pasa tirando al fútbol tico.

El cuadro morado viajó este lunes 18 de agosto a Panamá para disputar un juego de Copa Centroamericana y allá los estaba esperando José Miguel Domínguez, comunicador canalero.

Los morados ya habían planeado un encuentro con el famoso Chepe Bomba, porque le llevaron un regalito que él presumió en redes sociales.

“Señores, Saprissa el número uno, si usted quiere grandeza, Saprissa. Si usted quiere talento, capacidad y títulos, Saprissa”, mencionó con la camiseta puesta.

Incluso le tiró a la Liga Deportiva Alajuelense y al Club Sport Herediano.

“Los otros, ya saben quiénes, no. Gracias a Saprissa, gracias al presidente, gracias a Altamirano (Patricio, jefe de prensa del club), gracias a todos. Saprissa, el mejor equipo de Centroamérica, el verdadero, el único”.

Al final aseguró que ni clubes como el Olimpia, el Real España, ni ningún otro de la región se comparan con el Monstruo.

Terminó el clip besando el escudo.