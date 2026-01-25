Teleguía Deportes

Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Los morados buscarán su segunda victoria del torneo ante un Cartaginés invicto que suma nueve puntos en tres jornadas.

Por Hillary Chinchilla Marín

Luego de conseguir su primer triunfo en el Torneo de Clausura como visitante ante Sporting FC, el Deportivo Saprissa volverá a casa para enfrentar este domingo al Club Sport Cartaginés, equipo que llega con un arranque perfecto y pleno de puntos en el campeonato.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa vuelve a Tibás tras ganar de visita ante Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

Duelo con realidades distintas en Tibás

El compromiso se disputará a las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, escenario donde los morados buscarán consolidar su recuperación tras sumar de a tres en la jornada anterior. Ese resultado permitió al conjunto tibaseño tomar confianza luego de un inicio complicado en el torneo.

Al frente estará un Cartaginés sólido y efectivo, que ha ganado sus tres primeros partidos del Clausura y suma 9 puntos, colocándose como uno de los equipos más fuertes en este arranque de campeonato. El cuadro brumoso intentará mantener su invicto en una de las plazas más exigentes del fútbol nacional.

El enfrentamiento representa una prueba importante para ambos clubes: el Monstruo necesita confirmar su mejoría ante su afición, mientras que los de la Vieja Metrópoli buscarán ratificar su buen momento y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Cartaginés llega invicto con nueve puntos en tres jornadas.
Cartaginés llega invicto con nueve puntos en tres jornadas. (Creada con IA/Creada con IA)

¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

El partido entre Saprissa y Cartaginés será exclusivo por televisión y no contará con transmisión abierta.

  • Hora: 6 p. m.
  • Estadio: Ricardo Saprissa Aymá
  • Canal: FUTV

Nota realizada con ayuda de IA

