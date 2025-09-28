Teleguía Deportes

Saprissa vs Cartaginés: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Saprissa y Cartaginés se medirán este domingo en un intenso juego clave por la clasificación

Por Hillary Chinchilla Marín
Cartaginés vs. Saprissa
Saprissa y Cartaginés se medirán en el juego más atractivo de la jornada (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa enfrentará al Club Sport Cartaginés en la Liga Promerica Apertura 2025, un duelo atractivo porque ambos clubes llegan necesitados de puntos para seguir en la pelea por puestos de clasificación.

Saprissa, que suele hacerse fuerte en Tibás, quiere aprovechar la localía y el respaldo de su afición para retomar confianza tras resultados irregulares.

Por su parte, el Cartaginés busca sumar fuera de casa y demostrar que puede competir de igual a igual contra uno de los equipos más fuertes del torneo.

Los morados llegan con presión a tope tras una primera vuelta llena de altos y bajos.

Por su parte, los brumosos buscarán repetir el marcador del último encuentro entre ambo y mantenerse en cima del torneo.

📺 ¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs Cartaginés?

El partido está pactado para empezar a la 4 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa y quienes no vayan a verlo lo podrán seguir por medio de la señal de FUTV.

Cartaginés - Saprissa
Cartaginés buscará sorprender en el Ricardo Saprissa y mantener el liderato del torneo (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

