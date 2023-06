¿Sarcasmo? Representante de Joel Campbell picó a los morados con una frase

Joel Campbell y Joaquim Batica (Captura)

El representante de jugadores, Joaquim Batica, compartió en su cuenta de Instagram, un regalo que le dio a Joel Campbell y al video le agregó una polémica frase.

El delantero costarricense es uno de los jugadores que Batica representa, de hecho lo ha acompañado en toda su carrera.

Mientras terminan de definir el futuro de Campbell, el mánager le entregó una placa para agradecer su confianza en la agencia “B:C Fotball Agency”, y llamó la atención cómo decidió titular la imagen.

“Regalo al señor lealtad”, describió en la foto, justo cuando a nivel nacional el #12 protagoniza un gran debate en redes sociales por su posible fichaje con Liga Deportiva Alajuelense.

El posteo de Batica se llenó de comentarios de burla por parte de morados muy picados y quienes aseguraron que Campbell no tenía lealtad.

“El desteñido”, “Lealtad, ajá, por eso borró las publicaciones donde se declaraba morado”, “Lealtad es lo que menos tienen”, “Mejor que no se llene la boca diciendo que no juega por plata”, “Judas”, “Se pasó al bando que no gana títulos”, “interesado”, fueron algunos comentarios de los morados que no le perdonan rechazar a Saprissa.