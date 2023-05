¡Sigue Petra, con calentura! Le llueve a periodista mexicano por seguir atacando a Joel Campbell

Joel Campbell protagoniza pleito con periodista mexicano

Mexicanos salieron a defender a Joel Campbell tras protagonizar un “pleito” en redes sociales con un reconocido periodista mexicano.

Al comunicador Luis Fernando Ibarra le gusta criticar y hablar mal del tico y su club, el León de México, por lo que el costarricense decidió dedicarle con sarcasmo el pase a la final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Ibarra contestó por redes sociales, pero no quedó satisfecho y se volvió a meter con el tico en un programa de Multimedios.

LEA MÁS: ¡Polémica! Periodista mexicano pide a Campbell renunciar a la Selección Nacional

El comentarista compartió con mucho orgullo un vídeo donde habla pestes del ariete, acto que le costó cientos de críticas e insultos.

“Al aire en FAD en Multimedios Costa Rica pidiendo que Joel Campbell se RETIRE de su Selección… en México lleva dos años de banca”, escribió en la descripción del video.

“Ya no da risa, la comedia no es lo tuyo”, “Te dolió su comentario”, “Llorón”, “¿No te cansas de humillarte?”, “Espero que no tengas hijos, me daría pena que fueras mi papá dando lástima en todos lados”, “Tú le tiras a todo el mundo y cuando alguien te responde, te haces el ofendido”, “No te cansas, ahora hasta en Costa Rica te humillas”, fueron algunas de las críticas.