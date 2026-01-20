Teleguía Deportes

Slavia Praga vs Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Champions League este miércoles?

El FC Barcelona visita al Slavia Praga por la fase de Liga de la Champions League, en un partido clave para los azulgranas, que necesitan sumar tras un inicio irregular en el torneo

Por Hillary Chinchilla Marín

El FC Barcelona vuelve a escena en la UEFA Champions League este miércoles 21 de enero, cuando enfrente al Slavia Praga por la fase de Liga del certamen europeo.

El conjunto culé llega presionado, luego de dos derrotas y un empate, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para mantenerse con vida en la competencia y escalar posiciones en la tabla.

El encuentro tendrá transmisión en decenas de países alrededor del mundo, tanto por televisión como por plataformas de streaming.

Dani Olmo y Fermín López celebran uno de los goles del Barcelona ante su vecino el Espanyol, por la Liga Española.
El Barcelona jugará Champions tras una dolorosa derrota en Liga (MANAURE QUINTERO/AFP)

Un partido clave para el Barcelona en la fase de Liga

El nuevo formato de la Champions League obliga a los clubes a sumar puntos desde las primeras jornadas.

En ese contexto, el Barcelona afronta este compromiso con la necesidad urgente de romper la racha negativa, luego de un arranque que ha dejado dudas en rendimiento y resultados.

El Slavia Praga, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar la presión que arrastra el cuadro español.

Horario y canal para ver Slavia Praga vs Barcelona

América del Norte

País / CiudadHoraCanal
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00 p.m.Paramount+, DAZN
Estados Unidos (Nueva York)3:00 p.m.Paramount+, DAZN
Canadá (Vancouver)12:00 p.m.DAZN
Canadá (Toronto)3:00 p.m.DAZN

América Latina y el Caribe

País / CiudadHoraCanal
México (CDMX)2:00 p.m.Max, Caliente TV
Colombia (Bogotá)3:00 p.m.Max
Perú3:00 p.m.Max
Ecuador3:00 p.m.Max
Panamá3:00 p.m.ESPN
Costa Rica3:00 p.m.ESPN
Guatemala3:00 p.m.ESPN
El Salvador3:00 p.m.ESPN
Honduras3:00 p.m.ESPN
Nicaragua3:00 p.m.ESPN
República Dominicana4:00 p.m.ESPN
Chile (Santiago)5:00 p.m.Max
Argentina (Buenos Aires)5:00 p.m.Max
Brasil (Brasilia)5:00 p.m.TNT Sports, SBT

Europa

País / CiudadHoraCanal
España (Barcelona)9:00 p.m.Movistar+ Liga de Campeones
Francia (París)9:00 p.m.Canal+, Canal+ Foot
Reino Unido (Londres)8:00 p.m.TNT Sports
Polonia (Varsovia)9:00 p.m.Canal+
Ucrania (Kiev)10:00 p.m.Megogo
Turquía (Estambul)11:00 p.m.TRT
Rusia (Moscú)11:00 p.m.Okko

Asia, África y Oceanía

Región / CiudadHoraCanal
Países Árabes (La Meca)11:00 p.m.beIN
África (Dakar)8:00 p.m.SuperSport
África (Ciudad del Cabo)10:00 p.m.Canal+
India (Nueva Delhi)1:30 a.m.Sony
Indonesia (Yakarta)3:00 a.m.beIN
China (Pekín)4:00 a.m.iQIYI
Japón (Tokio)5:00 a.m.WOWOW
Australia (Sídney)7:00 a.m.Stan Sport
¿Dónde seguir la cobertura del Barcelona?

Además de la transmisión oficial, el FC Barcelona dará seguimiento al partido a través de sus plataformas digitales:

