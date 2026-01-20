Slavia Praga vs Barcelona: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Champions League este miércoles?

El FC Barcelona vuelve a escena en la UEFA Champions League este miércoles 21 de enero, cuando enfrente al Slavia Praga por la fase de Liga del certamen europeo.
El conjunto culé llega presionado, luego de dos derrotas y un empate, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para mantenerse con vida en la competencia y escalar posiciones en la tabla.
El encuentro tendrá transmisión en decenas de países alrededor del mundo, tanto por televisión como por plataformas de streaming.
Un partido clave para el Barcelona en la fase de Liga
El nuevo formato de la Champions League obliga a los clubes a sumar puntos desde las primeras jornadas.
En ese contexto, el Barcelona afronta este compromiso con la necesidad urgente de romper la racha negativa, luego de un arranque que ha dejado dudas en rendimiento y resultados.
El Slavia Praga, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar la presión que arrastra el cuadro español.
Horario y canal para ver Slavia Praga vs Barcelona
América del Norte
|País / Ciudad
|Hora
|Canal
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|12:00 p.m.
|Paramount+, DAZN
|Estados Unidos (Nueva York)
|3:00 p.m.
|Paramount+, DAZN
|Canadá (Vancouver)
|12:00 p.m.
|DAZN
|Canadá (Toronto)
|3:00 p.m.
|DAZN
América Latina y el Caribe
|País / Ciudad
|Hora
|Canal
|México (CDMX)
|2:00 p.m.
|Max, Caliente TV
|Colombia (Bogotá)
|3:00 p.m.
|Max
|Perú
|3:00 p.m.
|Max
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Max
|Panamá
|3:00 p.m.
|ESPN
|Costa Rica
|3:00 p.m.
|ESPN
|Guatemala
|3:00 p.m.
|ESPN
|El Salvador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Honduras
|3:00 p.m.
|ESPN
|Nicaragua
|3:00 p.m.
|ESPN
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|ESPN
|Chile (Santiago)
|5:00 p.m.
|Max
|Argentina (Buenos Aires)
|5:00 p.m.
|Max
|Brasil (Brasilia)
|5:00 p.m.
|TNT Sports, SBT
Europa
|País / Ciudad
|Hora
|Canal
|España (Barcelona)
|9:00 p.m.
|Movistar+ Liga de Campeones
|Francia (París)
|9:00 p.m.
|Canal+, Canal+ Foot
|Reino Unido (Londres)
|8:00 p.m.
|TNT Sports
|Polonia (Varsovia)
|9:00 p.m.
|Canal+
|Ucrania (Kiev)
|10:00 p.m.
|Megogo
|Turquía (Estambul)
|11:00 p.m.
|TRT
|Rusia (Moscú)
|11:00 p.m.
|Okko
Asia, África y Oceanía
|Región / Ciudad
|Hora
|Canal
|Países Árabes (La Meca)
|11:00 p.m.
|beIN
|África (Dakar)
|8:00 p.m.
|SuperSport
|África (Ciudad del Cabo)
|10:00 p.m.
|Canal+
|India (Nueva Delhi)
|1:30 a.m.
|Sony
|Indonesia (Yakarta)
|3:00 a.m.
|beIN
|China (Pekín)
|4:00 a.m.
|iQIYI
|Japón (Tokio)
|5:00 a.m.
|WOWOW
|Australia (Sídney)
|7:00 a.m.
|Stan Sport
¿Dónde seguir la cobertura del Barcelona?
Además de la transmisión oficial, el FC Barcelona dará seguimiento al partido a través de sus plataformas digitales:
- Sitio oficial: www.fcbarcelona.com
- Redes sociales: @fcbarcelona, @fcbarcelona_es