Sorteo del Mundial 2026: horarios, bombos y dónde verlo en Latinoamérica, España y EE. UU.

La cuenta regresiva hacia el Mundial de la FIFA 2026 avanza y entra en una de sus fases más esperadas: el sorteo oficial que definirá el destino de las 48 selecciones participantes. El evento se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC.

Un sorteo histórico con un nuevo formato

Este es trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington. (FABRICE COFFRINI/AFP)

El próximo Mundial será el primero en disputarse en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá, además del primero en adoptar una estructura expandida a 48 equipos. Costa Rica no estará en la contienda.

El sorteo dará forma a los 12 grupos de cuatro selecciones, lo que redefine el desarrollo del torneo. Con esta ampliación, la etapa eliminatoria arrancará en una fase de dieciseisavos de final, aumentando el dramatismo desde las primeras rondas.

De acuerdo con el portal Olímpicos, los bombos fueron diseñados para garantizar equilibrio competitivo. El Bombo 1 reúne a los anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— y a potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los demás bombos quedan así:

Las selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos, donde en el cuarto quedan los seis cupos restantes (FIFA.com/FIFA.com)

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos del repechaje europeo y cuatro del repechaje intercontinental.

Horarios y transmisión oficial

La FIFA confirmó 42 equipos clasificados; los seis restantes surgirán del repechaje intercontinental y europeo en marzo de 2026. El sorteo iniciará al mediodía, hora de Washington, mientras que en Costa Rica será a las 11 a.m.

La transmisión estará disponible en FIFA.com, el canal oficial de YouTube de la FIFA y en sus redes sociales.

Tabla de horarios y canales del Sorteo del Mundial 2026

Perú 12:00 p.m. América TV, DirecTV (DSports), DGO Washington (EE. UU.) 12:00 p.m. Telemundo, FOX Sports, Peacock, fuboTV Argentina 2:00 p.m. DirecTV (DSports), DGO Paraguay 2:00 p.m. DirecTV (DSports), DGO Chile 2:00 p.m. DirecTV (DSports), DGO México 11:00 a.m. ViX, TUDN, TV Azteca Costa Rica 11:00 a.m. Youtube de la FIFA Centroamérica 11:00 a.m. TUDN España 7:00 p.m. RTVE La 1, Movistar+ Estados Unidos Según zona Telemundo, FOX Sports, Peacock, fuboTV

Una vez definidos los grupos, la FIFA publicará este sábado 6 de diciembre el calendario completo del torneo, con horarios y sedes actualizadas para cada partido. La edición 2026 promete ser la más extensa de la historia y una prueba de resistencia desde el primer día.

