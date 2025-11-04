Tragedia en Serbia: muere el entrenador Mladen Zizovic tras sufrir un infarto en pleno partido

El fútbol serbio vive horas de dolor tras la repentina muerte del entrenador Mladen Zizovic, de 45 años, quien sufrió un infarto en pleno partido entre el FK Radnicki 1923 y el Mladost, correspondiente a la Superliga de Serbia.

Según Diario Marca, el suceso ocurrió en el minuto 22 del encuentro, cuando el técnico se desplomó cerca del banquillo. Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo para intentar reanimarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. Posteriormente, Zizovic fue trasladado de urgencia al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El técnico Mladen Zizovic sufrió un infarto durante el partido ante el Mladost y no logró ser reanimado. (Tomada de X/Tomada de X)

El partido fue suspendido tras la tragedia

El compromiso, que inicialmente se había reanudado tras el traslado del entrenador, fue suspendido en cuanto se conoció la noticia de su muerte. Las imágenes de los jugadores del Radnicki 1923 y del Mladost derrumbados en el campo reflejaron la magnitud del impacto emocional.

La Federación Serbia de Fútbol (FSS) emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida:

“La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística.”

Una carrera dedicada al fútbol

Zizovic, exjugador y entrenador bosnio, era reconocido por su entrega y liderazgo dentro del fútbol de los Balcanes. Su muerte deja un profundo vacío en su equipo y en la liga serbia.

