Video: Este fue el momento favorito de los ticos durante el Super Bowl 2023

Rihanna durante su presentación en el Super Bowl. AFP (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Este se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Super Bowl, donde los Chiefs de Kansas City, los Philadelphia Eagles, así como la cantante Rihanna captaron la atención del mundo.

El título se lo dejaron los Chiefs, pero la artista fue protagonista en redes sociales, de hecho en Costa Rica el momento en que más personas estuvieron viendo el juego fue en el medio tiempo.

Según información de OneTv, Tigo Costa Rica, en el país un promedio del 40% de la audiencia vio todo el partido, pero mientras cantaba Rihanna, ese porcentaje subió a un 46%.

La información se basa en un estudio realizado, según 7200 cajas instaladas en 4500 hogares distribuidos en las siete provincias del país.

Durante el espectáculo, Rihanna anunció su segundo embarazo e interpretó sus temas más icónicos como: “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “Rude boy”, “Diamonds”, “Umbrella” y más.