Empresaria ligada al mundo del modelaje sufrió un robo y lanzó una alerta a sus clientes

Empresaria del modelaje fue víctima de robo y pide tener cuidado con sus productos (Cortesía)

Yessenia Bermúdez, presidenta de la Asociación de Modelaje, vive un momento muy difícil luego de que varios sujetos ingresaron a robar en sus bodegas, ubicadas en Barrio González Lahmann, en el centro de San José, cerca de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo de la semana pasada. La empresaria contó a La Teja que estuvo presente durante lo sucedido, pero afortunadamente, no sufrió ningún daño.

Los productos de Bermúdez. (Cortesía)

“Gracias a Dios, no me pasó nada”, expresó.

Bermúdez explicó que los responsables ingresaron en varias ocasiones para llevarse mercadería, por lo que aprovechó para hacer una advertencia a sus clientes sobre dónde adquirir sus productos.

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“Si es por algún otro medio quiere decir que son productos que a nosotros nos robaron, entonces pilas”, advirtió.

Según explicó, el ingreso de los delincuentes habría sido posible porque uno de sus colaboradores dejó accidentalmente el portón abierto de las instalaciones.

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Bermúdez detalló que los sujetos llegaron en tres ocasiones y realizaron cinco ingresos para sacar los productos y cargarlos en un vehículo.

“Ingresaron en cinco ocasiones tres ladrones, llenaban el carro y se iban. En las instalaciones no pasó nada, ni es un lugar inseguro”, explicó al contar lo ocurrido hasta ahora.

Pese a lo ocurrido, la empresaria aseguró que todavía cuenta con mercadería disponible para la venta.

Yessenia Bermúdez denunció el robo ante el OIJ

Tras lo sucedido, Bermúdez acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para presentar la denuncia correspondiente y espera que las autoridades puedan esclarecer el caso.